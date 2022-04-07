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與「入門」徹底絕緣！Škoda Fabia MK4 1.5 TSI 試駕

▲ 與「入門」徹底絕緣！Škoda Fabia MK4 1.5 TSI 試駕
▲ 與「入門」徹底絕緣！Škoda Fabia MK4 1.5 TSI 試駕

2GameSome - 有車賞

2022-04-07 08:55:00

一直以來，Škoda Fabia 在台灣市場，都是以「最好入手的歐洲掀背」、「CP 值極高的存在」而為人熟知，從第二代的 5J 車型乃至於剛在台灣結束銷售的第三代 NJ 車型，本車都是以上述認知為立足點，於台灣市場一直維持不俗的銷售成績。如今，隨著品牌旗下陣列都逐步跟隨集團腳步、將數位、模組化納入產品更迭重點後，Fabia 終於以裡外全面革新的姿態現身國內，台灣分公司也確認本車即將在五月中正式投放市場。只是，連同車體架構皆有所進化的 Fabia，我們真的還能以「入門」來形容嗎？

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koda 台灣分公司終於要將第四世代 Fabia 導入台灣市場。
koda 台灣分公司終於要將第四世代 Fabia 導入台灣市場。
第四代 Fabia 預計在五月中旬正式發表上市。
第四代 Fabia 預計在五月中旬正式發表上市。
雖然官方並未釋出編成等級，不過本次媒體體驗活動所使用的車型，應是屬於旗艦車型。以第一印象而論，邁入第四世代的 Fabia 在設計筆觸上比起以往都要更加精緻不少，變化度也很明顯，但從鑽石切割手法呈現的頭尾燈與保桿、適度放大的水箱護罩設計卻也讓人可以聯想到品牌其他車型陣列，以家族化的前提下所做出的改變程度，Fabia 都是明顯的，不過，對於筆者來說，首次搭配在 Fabia 這種小車上的 18 吋圈胎組確實讓人感覺這已經不太像是一台小車。

雖然 Fabia 在外觀造型更迭上相當明顯，不過就細節處還是能發現一些家族化的影子。
雖然 Fabia 在外觀造型更迭上相當明顯，不過就細節處還是能發現一些家族化的影子。
水箱護罩經過適度放大。
水箱護罩經過適度放大。
旗艦車型配置 LED 燈組。
旗艦車型配置 LED 燈組。
本次所體驗的 1.5 TSI 車型，配置 18 吋圈胎組合，也是該車系上首見。
本次所體驗的 1.5 TSI 車型，配置 18 吋圈胎組合，也是該車系上首見。
鑽石切割的輪廓在車尾上尤其明顯。
鑽石切割的輪廓在車尾上尤其明顯。
尾燈造型明顯取材自其他家族成員。
尾燈造型明顯取材自其他家族成員。
同樣歸因於家族化的設計主軸緣故，Fabia 的內裝設計明顯不若外觀那樣讓人驚喜，不過，設計團隊巧妙使用了多種面料材質來做出層次堆疊，甚或在中控台周邊納入跳色飾板，車型識別等配件來產生視覺更為活潑的效果。此外，本車在數位化的完整性卻出乎意料地高。包括儀錶在內，本車也跟上其他家族陣列全數採用 10.25 吋全數位顯示方式，中央觸控螢幕也全數使用繁體中文呈現，同步供應 Apple CarPlay / Android Auto 等智慧型裝置聯網、甚至是以往在高階產品才會看到的 Qi 無線充電功能。

Fabia 的中控佈局，家族化設計的風格力道強烈。
Fabia 的中控佈局，家族化設計的風格力道強烈。
雖然就整體造型而論與家族其他車系相似，但 Fabia 巧妙運用各種物料材質來堆疊出層次感，是相當聰明的手法。
雖然就整體造型而論與家族其他車系相似，但 Fabia 巧妙運用各種物料材質來堆疊出層次感，是相當聰明的手法。
方向盤無配置換檔撥片是較為可惜之處。
方向盤無配置換檔撥片是較為可惜之處。
全數位儀錶採 10.25 吋配置。
全數位儀錶採 10.25 吋配置。
中央觸控資訊娛樂系統採全中文化介面，並同步供應諸如 Apple CarPlay 等互聯系統。
中央觸控資訊娛樂系統採全中文化介面，並同步供應諸如 Apple CarPlay 等互聯系統。
本車還是有保留一些實體按鍵來做出最直接的操作。（圖為空調實體控制面板）
本車還是有保留一些實體按鍵來做出最直接的操作。（圖為空調實體控制面板）
Qi 無線充電亦是本次試駕車型的標配。
Qi 無線充電亦是本次試駕車型的標配。
與一般常見的車門把手不同，Fabia 所提供的樣式較為特殊，在用色呈現上也較為活潑。
與一般常見的車門把手不同，Fabia 所提供的樣式較為特殊，在用色呈現上也較為活潑。
後座配有冷氣出風口與兩個 USB Type-C 插孔，這在小車上是較為罕見的配置。 -連圖-
後座配有冷氣出風口與兩個 USB Type-C 插孔，這在小車上是較為罕見的配置。 -連圖-
另外一個讓筆者大為驚艷的，是乘坐舒適性與空間機能。第四代 Fabia 將過往所使用的 PQ26 舊式底盤架構全數汰換成福斯集團旗下泛用的 MQB A0 模組化橫置引擎平台，這也代表著車體允許拉伸的空間得以更有餘韻，就長、寬乃至於軸距都有著不小漲幅，換來的就是更大的乘坐空間，這也是筆者認為 Fabia 在世代更迭後最讓人感到驚喜的地方。此外，380 公升的基礎車廂容積也堪稱是小車之最。

座椅的舒適度與寬廣的車室空間是我們這次試駕 Fabia 最大的驚喜。
座椅的舒適度與寬廣的車室空間是我們這次試駕 Fabia 最大的驚喜。
Fabia 的基礎車廂容積為 380 公升，透過傾倒機制也能夠進行擴充。
Fabia 的基礎車廂容積為 380 公升，透過傾倒機制也能夠進行擴充。
MQB A0 模組化橫置引擎平台的一大優點，便是可以用極低的成本將車室空間進行靈活的調配與變更。
MQB A0 模組化橫置引擎平台的一大優點，便是可以用極低的成本將車室空間進行靈活的調配與變更。
動力方面，本次我們所試駕的 Fabia，係屬於較為旗艦的車型，所配置的動力為 1.5 TSI 直列四缸渦輪增壓引擎，搭配七速雙離合器變速系統，可供應 150 hp / 25.5 kgm 的峰值出力，這具引擎其實已經廣泛運用在福斯集團旗下眾多車系之中，不過，以 Fabia 在國內販售的狀況來說，估計在更為下探的等級編成中，也會同步納入 1.0 升三汽缸為選項之一。

本次所試駕的 Fabia 所搭載的為 1.5 升 TSI 直四渦輪增壓形式。
本次所試駕的 Fabia 所搭載的為 1.5 升 TSI 直四渦輪增壓形式。
在歷經半天的實際體驗中，坦白說可以明顯感受出工程師針對 Fabia 這種以都會作為主要使用範疇的小車，特意在輸出力道上設定得較為平柔順暢，150 hp / 25.5 kgm 的峰值出力配置在車重僅 1.3 噸位的車上貌似會相當猛爆，但縱使把油門踩深，或將駕駛模式調配至 Sport Mode，這具動力核心的輸出力度還是相對溫和了些。再者，這具 1.5 升引擎同步配有 ACT 主動式汽缸歇止系統，若行路條件符合，引擎會主動二、三缸的運作來達到節能效果，且作動時是完全沒有感覺的，僅能從儀錶上顯示的 ECO 符號來判別狀況。

已經成為泛用機種的 1.5 TSI 核心，搭載在 Fabia 身上所造就的，是較為平順、柔和的反應。
已經成為泛用機種的 1.5 TSI 核心，搭載在 Fabia 身上所造就的，是較為平順、柔和的反應。
而上述對於引擎以平順、柔和為主的論述，同樣也反映在底盤調性上，但請別誤會，MQB A0 模組化架構深得人心之處在於扎實的車體回饋。筆者要說的是，可千萬不要把 Fabia 想成是一輛經過硬派設定的鋼砲，而是一輛在懸吊阻尼都朝向舒適、沈穩進行調校的靈活掀背，縱使 18 吋的大尺碼圈胎在行經路面時還是會將些許路面資訊傳遞至車內，但就整體體感而言，Fabia 的駕馭特性，還是會以「舒適」為主軸。

底盤調性也與引擎輸出的調校相同，均係以「舒適」為主要取向。
底盤調性也與引擎輸出的調校相同，均係以「舒適」為主要取向。
談及舒適，Škoda 也首次將 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統配置在全新 Fabia 內，這大幅減少了 ACC、車道維持輔助功能必須各別開啟的不便，只需點按按鈕、或輕撥左下方的輔助系統撥桿，本車便會直接啟動 Level 2 半自動駕駛輔助系統的所有關聯功能，在使用便利性上絕對是一個大加分。

Travel Assist 智慧車陣穿梭系統大幅減少了 Level 2 半自動駕駛的開啟過程，便利性的優化相當有感。
Travel Assist 智慧車陣穿梭系統大幅減少了 Level 2 半自動駕駛的開啟過程，便利性的優化相當有感。
在完成試駕後，筆者花了些時間思考了這次 Škoda Fabia 改款後的心得感想。無論是就設計、空間、機能、科技、動力等面向而論，本車確實有著相當大幅度的躍進，完全跳脫了既往世代給人較為入門的印象，只是，依照過往車壇慣例，在大幅進化的背後，也代表著價格勢必會有往上堆疊的可能，加上 CUV 主流對手的市場態勢仍在，到底五月中投放市場時，這輛全新第四世代 Fabia 會將價格帶設置在何種程度？是否會一如 Škoda 總愛跳脫框架思考的讓人驚喜？讓人著實好奇！

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