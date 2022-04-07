▲ 與「入門」徹底絕緣！Škoda Fabia MK4 1.5 TSI 試駕

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雖然官方並未釋出編成等級，不過本次媒體體驗活動所使用的車型，應是屬於旗艦車型。以第一印象而論，邁入第四世代的 Fabia 在設計筆觸上比起以往都要更加精緻不少，變化度也很明顯，但從鑽石切割手法呈現的頭尾燈與保桿、適度放大的水箱護罩設計卻也讓人可以聯想到品牌其他車型陣列，以家族化的前提下所做出的改變程度，Fabia 都是明顯的，不過，對於筆者來說，首次搭配在 Fabia 這種小車上的 18 吋圈胎組確實讓人感覺這已經不太像是一台小車。
同樣歸因於家族化的設計主軸緣故，Fabia 的內裝設計明顯不若外觀那樣讓人驚喜，不過，設計團隊巧妙使用了多種面料材質來做出層次堆疊，甚或在中控台周邊納入跳色飾板，車型識別等配件來產生視覺更為活潑的效果。此外，本車在數位化的完整性卻出乎意料地高。包括儀錶在內，本車也跟上其他家族陣列全數採用 10.25 吋全數位顯示方式，中央觸控螢幕也全數使用繁體中文呈現，同步供應 Apple CarPlay / Android Auto 等智慧型裝置聯網、甚至是以往在高階產品才會看到的 Qi 無線充電功能。
另外一個讓筆者大為驚艷的，是乘坐舒適性與空間機能。第四代 Fabia 將過往所使用的 PQ26 舊式底盤架構全數汰換成福斯集團旗下泛用的 MQB A0 模組化橫置引擎平台，這也代表著車體允許拉伸的空間得以更有餘韻，就長、寬乃至於軸距都有著不小漲幅，換來的就是更大的乘坐空間，這也是筆者認為 Fabia 在世代更迭後最讓人感到驚喜的地方。此外，380 公升的基礎車廂容積也堪稱是小車之最。
動力方面，本次我們所試駕的 Fabia，係屬於較為旗艦的車型，所配置的動力為 1.5 TSI 直列四缸渦輪增壓引擎，搭配七速雙離合器變速系統，可供應 150 hp / 25.5 kgm 的峰值出力，這具引擎其實已經廣泛運用在福斯集團旗下眾多車系之中，不過，以 Fabia 在國內販售的狀況來說，估計在更為下探的等級編成中，也會同步納入 1.0 升三汽缸為選項之一。
在歷經半天的實際體驗中，坦白說可以明顯感受出工程師針對 Fabia 這種以都會作為主要使用範疇的小車，特意在輸出力道上設定得較為平柔順暢，150 hp / 25.5 kgm 的峰值出力配置在車重僅 1.3 噸位的車上貌似會相當猛爆，但縱使把油門踩深，或將駕駛模式調配至 Sport Mode，這具動力核心的輸出力度還是相對溫和了些。再者，這具 1.5 升引擎同步配有 ACT 主動式汽缸歇止系統，若行路條件符合，引擎會主動二、三缸的運作來達到節能效果，且作動時是完全沒有感覺的，僅能從儀錶上顯示的 ECO 符號來判別狀況。
而上述對於引擎以平順、柔和為主的論述，同樣也反映在底盤調性上，但請別誤會，MQB A0 模組化架構深得人心之處在於扎實的車體回饋。筆者要說的是，可千萬不要把 Fabia 想成是一輛經過硬派設定的鋼砲，而是一輛在懸吊阻尼都朝向舒適、沈穩進行調校的靈活掀背，縱使 18 吋的大尺碼圈胎在行經路面時還是會將些許路面資訊傳遞至車內，但就整體體感而言，Fabia 的駕馭特性，還是會以「舒適」為主軸。
談及舒適，Škoda 也首次將 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統配置在全新 Fabia 內，這大幅減少了 ACC、車道維持輔助功能必須各別開啟的不便，只需點按按鈕、或輕撥左下方的輔助系統撥桿，本車便會直接啟動 Level 2 半自動駕駛輔助系統的所有關聯功能，在使用便利性上絕對是一個大加分。
在完成試駕後，筆者花了些時間思考了這次 Škoda Fabia 改款後的心得感想。無論是就設計、空間、機能、科技、動力等面向而論，本車確實有著相當大幅度的躍進，完全跳脫了既往世代給人較為入門的印象，只是，依照過往車壇慣例，在大幅進化的背後，也代表著價格勢必會有往上堆疊的可能，加上 CUV 主流對手的市場態勢仍在，到底五月中投放市場時，這輛全新第四世代 Fabia 會將價格帶設置在何種程度？是否會一如 Škoda 總愛跳脫框架思考的讓人驚喜？讓人著實好奇！