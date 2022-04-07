睽違 3 年 5 個月　全新改款 Hyundai Palisade 將在紐約車展亮相

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Hyundai 原廠宣布將在北美時間 4/13 發表全新改款 Palisade 車系。Hyundai 原廠於 2018 年洛杉磯車展上首次帶來品牌全新的三排座中大型旗艦休旅車 Palisade，接近 5 米的車長與近 3 米的軸距成為目前品牌尺碼最大的 SUV，壯碩的車身相當符合旗艦地位。
Hyundai Palisade 首次於 2018 年洛杉磯車展亮相，為目前品牌尺碼最大的 SUV。外觀設定上，新款 Palisade 同樣遵循 Hyundai 新世代休旅車的分離式燈組設計，不過改款後的車型將以全新的 Parametric Shield 概念，帶來更加方正俐落的造型設計。從官方釋出的預告圖來看，新款 Palisade 的水箱護罩改為較方正的設計，左右兩側的上方向外延伸，而頭燈則改為垂直式設計，營造出較以往剛硬的形象。另外側面照可以看到換上新款的多幅式切削鋁圈，與現有的 Y 字五幅造型有所不同，據傳車尾也將換上全新的分離燈組設計，但實際為何就有待官方正式公布。
國內市場方面，Palisade 曾於 2019 年舉辦的 2020 世界新車大展在台亮相，但後續總代理南陽實業並無正式引進的相關規劃，目前在台僅存的一部為南陽實業高層所使用。
Palisade 曾於 2019 年舉辦的 2020 世界新車大展在台亮相，但後續並無正式的引進規劃。