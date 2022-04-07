新台幣 641 萬元起　2023 年式 Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edi

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外觀方面，Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版車身採頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜包覆，引擎蓋、尾門與車頂施以亮澤黑點綴，足踏 22 吋亮黑色鋁合金輪圈，搭配 V8 車型專屬煞車卡鉗。
內裝方面，Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版採用專屬緞光黑色裝飾貫穿中控儀錶，配置專屬車門發光金屬門檻含 V8 專屬徽飾，座椅採用溫莎皮革搭配 Dinamica® 類麂皮與耐磨織布包覆，四幅式多功能方向盤亦採用麂皮包覆並附電動調整及加熱功能，搭配鍍鉻材質換檔撥片，排檔桿及中央飾蓋均則採皮革包覆。
動力配置方面，Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版採用 5.0 升 V8 機械增壓汽油引擎，可輸出 525ps 最大馬力及 625Nm 峰值扭力，搭配 8 速手自排變速箱及四輪驅動，原廠宣稱 90 車型需時 5.2 秒完成 0-100km/h 加速，極速達到 240km/h。
新世代 Defender 於 2019 年法蘭克福車展問世，台灣捷豹路虎選在去年 1/11 先行發表 110 長軸車型後 [請按此參閱]，8/24 再發表 Defender 90 短軸車型，如今總算迎來旗艦的 90 V8 車型，相信可持續受到車迷的青睞。