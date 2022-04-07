最後入主短軸車型機會　2022 年式 BMW 7 系列全面標配 M Sport 套件

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本次更新的新年式 730i 車型升級 M Sport 層峰旗艦版後，較原先的層峰旗艦版漲幅 12 萬元，不過配備方面則新增 M 空力套件、19 吋 M 雙輻式輪圈、Fineline 黑色高光澤木紋飾板和 Pure Excellence 內裝套件，740i M Sport 層峰旗艦版售價保持不變。而 740i 與 740Li 則配有專屬 20 吋 M 星輻式輪圈，結合藍色 M 煞車套件與 M 擾流尾翼，是與 730i 車型在外觀設定上最大不同之處。
740i 與 740Li 配有專屬 20 吋 M 星輻式輪圈，結合藍色 M 煞車套件與 M 擾流尾翼，是與 730i 車型在外觀設定上最大不同之處。
另外 G12 長軸車型在新年式編成方面也正式取消分別採用 V8 動力的 750Li xDrvie 及 V12 動力的 M760Li xDrive，而 740Li 同樣在升級 M Sport 層峰旗艦版後，較原先的 Diamond Edition 車型調漲 10 萬元，亦透過 M 空力套件加持營造更加跑格化身影。
現行代號 G11/G12 的 7 系列預計將由底盤代號 G70 的大規模改款新車接替其品牌旗艦地位，而未來 7 系列預計將受到純電車的電池規格等因素，不會再提供短軸車型，所以此次 7 系列 M Sport 層峰旗艦版將會是消費者最後入主短軸版 7 系列的機會。至於大改款 7 系列引進時程，目前總代理汎德仍與原廠討論規劃中，有進一步消息本站將會持續追蹤，並帶來第一手訊息。