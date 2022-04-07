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亞太規模最大　Jaguar Land Rover 頂泰台南旗艦展示暨服務中心正式開幕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-07 13:25:40

台灣捷豹路虎 (Jaguar Land Rover Taiwan) 與雲嘉南地區授權經銷商頂泰興業 (Apex)，今日 4/7 宣布全新台南旗艦展示暨服務中心正式開幕。

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頂泰台南旗艦展示暨服務中心坐落於台南市永康區小北路 37 號，斥資 12 億元並費時約 2 年半興建完成，佔地 1,470 坪，建地面積達到 3,880 坪，成為亞太地區規模最大的 Jaguar Land Rover 服務據點，屋頂更花費約 1,600 萬元設置太陽能板，搭配雨水回收設備，成為綠建築。

在展示區域中，頂泰台南旗艦展示暨服務中心區分為 Jaguar 品牌與 Land Rover 品牌，合計可展示 32 輛新車、SV 特殊車款及原廠認證中古車，並規劃出客戶休息區、精品展售區、洽談室、數位化選配展示區及交車室，更設立供電動車使用的 200kW 功率高速充電樁，也配置天井來營造室內氛圍。

在服務區域中，頂泰台南旗艦展示暨服務中心擁有 10 座維修工位及 3 座鋁合金車體修復工位，也導入 Celette 模具式手術台、Garmat 烤漆爐、廢氣排除系統、Maha 雙剪式頂高機、車用電梯、Beissbarth 四輪定位機等設施，更花費約新台幣 4,000 萬元建立零件倉庫，冀望減少車主待料時間。

頂泰興業自 2014 年起取得 Jaguar Land Rover 經銷權，如今在台南順利啟用全新的旗艦展示暨服務中心，相信可進一步服務當地客戶與準車主。

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