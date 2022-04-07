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經典掀背車即將回歸　Mitsubishi Colt 車系預告 2023 年秋季歐洲登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-07 17:25:40

停產消失市場將近十年的 Mitsubishi Colt 車系日前由原廠宣布即將在 2023 年秋季重返歐洲市場，並且將利用 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟資源以 CMF-B 平臺打造，且依據官方公布的預告圖判斷，其與 Renault Clio 車系將有濃厚的血緣關係。

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Mitsubishi 原廠宣布 Colt 車系將於 2023 年秋季回歸歐洲市場。
Mitsubishi 原廠日前公布一張預告圖，表示預計在 2023 年秋季推出全新 Mitsubishi Colt 車系，車格設定上為傳統 B-Segment 掀背車，車頭部分則加入品牌的 Dynamic Shield 設計特徵，具有相當犀利的 LED 頭燈組，且車門也有 EV 銘牌，意味此車將搭載 Hybrid 油電混合或者 PHEV 插電式油電動力，但實際配置為何還有待原廠證實。

另外從車側的輪廓也可以觀察出，Mitsubishi Colt 其窗框造型、腰線設計均與現行 Renault Clio 有著高度相似的設計，而在相同的 CMF-B 平臺架構下，Mitsubishi Colt 車系預計會在土耳其布爾薩工廠生產，包含 Nissan Micra、Dacia Sandero 和 Renault Captur，Nissan Juke 以及即將推出的 Mitsubishi ASX 在內，都是採用相同的架構基礎。

現行 Renault Clio 與 Mitsubishi Colt 有高度的血緣關係。
Mitsubishi Colt 車系自 2013 年停產後一直頻傳復出市場的消息，而今年適逢初代 Colt 600 誕生六十周年，這項消息也算塵埃落定。而根據 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟的規劃，在未來幾年三方將加深共用的平台資源，擴大市場中的影響力，而 Mitsubishi 也預計透過兩款新車，包含 Colt 與 ASX 車系來提升市場競爭力。

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