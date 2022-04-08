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提供市場更經濟實惠的電動車　GM & Honda 共同宣布開發全新的電動車平台

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-08 09:25:40

美國通用汽車 GM 與本田 Honda 日前共同宣布將開發全新的電動車平台，並且會利用 GM 集團開發的 Ultium 電池技術，預計在 2027 年推出一系列的電動車款。

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雙方指出，預計透過合作的模式，結合兩家公司的技術與設計能力，並且將生產設備和流程標準化，提供市場經濟實惠的電動車。聯手後的首款新車將瞄準全球年銷量有 1,300 萬以上的 Compact Crossover 市場，計劃 2027 年率先於北美市場推出，隨後登陸中國大陸和南美市場。

Honda 先前曾表示將利用 GM 的 Ultium 電池技術打造一款全新的純電動 SUV，且將命名為 Prologue，計劃於 2024 年正式發表。而此次雙方的合作則將利用全新的電動車平台推出 Compact Crossover 車款，藉此來細化市場分布，提供消費者有合理價格且滿足日常使用的電動車。

除了打造全新的平台外，GM 和 Honda 還將會加深自動駕駛以及燃料電池等技術合作，如 GM 集團以取得鋰金屬、矽和固態電池等更有效益的生產方法，Honda 亦在固態電池技術上取得進展，對於降低生產電動車的成本均有正面的幫助。

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