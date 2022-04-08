邁向智慧科技純電品牌　smart #1 正式亮相

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據官方表示，smart #1 外型設計上由 Mercedes-Benz 設計團隊所操刀，圓滑簡約的線條既保留 smart 過去可愛小巧的形象，亦營造出前衛的未來感，並且利用隱藏式電動外門把手、無框車門，懸浮式車頂打造出個性化的風範。水滴造型的 LED 頭燈與尾燈彼此相互呼應，而尾燈更透過貫穿設計與內部的璀璨光影設計帶來深刻的視覺印象。車身尺碼方面，smart #1 車身長度為 4,270mm，寬度為 1,822mm，高度為 1,636mm，軸距為 2,750 毫米，搭配最大 19 吋的胎圈，雖然車身度不長，但寬大的車身比例仍較過去的 smart 車款壯碩許多。
進到車內，可以明顯觀察出全新的電動車平台已顛覆過往傳統 B-Segment 空間侷促的現象，而官方也指出 smart#1 可客製化的多媒體資訊系統，並且支援 OTA 線上更新，整車有 75% 的 ECU 電子控制單元都可以遠端升級，同時也內建可定製的氣氛燈與操作介面，亦支援 App 數位鑰匙將愛車分享給親朋好友體驗，其餘像是 ADAS 智慧駕駛輔助系統也都會是標準配備。
動力數據官方並未公布，不過表示此次亮相的 smart #1 採用 66kWh 的三元鋰電池組，經過 CLTC 中國輕型汽車行駛工況測試規範具有 560 公里最大續航里程，透過 150kW 快速直流充電樁，可在 30 分鐘內將電量從 5% 增至 80%。
從原廠設立 smart 轉型智慧純電車移動服務品牌的目標來看，smart #1 所展現的技術科技應用，像是專屬電動車平台、數位互聯網配備與電能系統確實符合未來市場趨勢，也不免期待未來市場的表現。