外國人合法停留超過180日 停留期限再次自動延長30日
考量國際疫情仍然嚴峻，又我國邊境尚未全面開放，內政部移民署宣布，針對2020年3月21日(含)以前入境且目前尚未逾期停留之外國人，再次自動延長其在台停留期限。
根據行政院主計總處調查，疫情前在台的外國人約超過76萬，按國籍別觀察，107 年底外僑居留者以印尼籍 25.1 萬人(占 33.1%)最多，其次為越南籍 22.4 萬人(占 29.5%)，菲律賓籍 14.7 萬人(占 19.4%)再次之，前 3 大國籍合占逾 8 成。與 106 年 底相較，增加國別中，以越南籍增 2.1 萬人或增 10.2%最多，其次為印尼籍增 1.3 萬人或增 5.5%，與 10 年前相較，亦以印尼及越南籍各增 12.8 萬人及 12.5 萬人為主，增幅均逾 1 倍。
移民署強調，為避免國際人流移動所造成之防疫破口及降低社區防疫負荷，並兼顧家人團聚需求，針對合法停留超過180日之外國人，移民署自2020年7月17日起至2022年3月9日止，已21度宣布自動延長30日停留期限之措施，本次為第22次。移民署進一步說明，本項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況之評估，適時檢討調整。相關延期要件及注意事項，詳情請參考以下「問答集」。
【問答集】
https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/303206/cp_news