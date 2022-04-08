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大甲媽遶境前　警察掃黑擔任先鋒官

▲大甲媽姐遶境前，第二分局警方查獲不法份子毒品及槍枝（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲大甲媽姐遶境前，第二分局警方查獲不法份子毒品及槍枝（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-04-08 13:51:13

大甲媽遶境是臺中市年度宗教盛事，每年都有廣大信眾熱情參與，臺中警方為防止不法分子趁機藉端滋事，擾亂治安與社會秩序，特別連續執行各項專案行動，針對黑道幫派或暴力分子賴以為生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪強力掃蕩，要讓警察為媽祖做先鋒，主動打擊犯罪及強力約束宮廟陣頭共同反暴力。

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▲大甲媽遶境前，台中市警力掃蕩犯罪擔任先鋒官，先淨化治安(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲大甲媽遶境前，台中市警力掃蕩犯罪擔任先鋒官，先淨化治安(圖/記者鄧力軍翻攝)
臺中市警方自3月14日起即針對嚴重影響治安的犯罪行為進行持續性的掃蕩，經統計各查緝行動成果如下：
一、於3月14日至27日執行「查緝賭博專案行動」，查獲各類賭博案32件181人，其中職業賭場3件41人、六合彩簽賭2件3人、網路賭博17件68人、其他賭博10件56人，下注總規模達11億8,387萬餘元。
二、於3月21日至4月1日執行「打擊詐欺專案行動」，查獲詐欺集團35件210人、查扣現金2,411萬餘元及汽車3部。
三、於3月21日至4月1日執行「查緝地下金融專案行動」，查獲地下錢莊35件50人、查扣現金39萬6000餘元；地下通匯3.5件7人、查扣現金135萬元。
四、於4月6日起執行「掃黑專案行動」，查獲暴力集團6件35人，查扣改造手槍1枝、子彈7顆、空氣手槍1枝、海洛因毒品2包（1.25公克）、安非他命3包（7.33公克）、毒咖啡18包（98.73公克）、現金新臺幣（以下同）40萬元及電擊棒、球棒、手機、點鈔機、本票等。


第二分局查獲以文姓犯嫌為首之暴力集團，該集團擁槍恃強逞惡，以強盜、妨害自由及傷害等手段脅迫被害人強取財物，並涉及毒品交易。本案查獲犯嫌6人，改造手槍1枝、子彈7顆、空氣手槍1枝、海洛因毒品2包、安非他命3包、毒咖啡18包、現金40萬元及電擊棒、球棒等證物。第三分局查獲以張姓犯嫌為首之暴力集團，張嫌因不滿被害人未如期支付修車費用，即糾眾暴力毆打，致被害人被迫付款，共查獲犯嫌6人到案。


太平分局查獲以林姓犯嫌為首之暴力集團，該集團利用詐賭再強押恐嚇等手段逼債，致被害人被迫簽具本票，共查獲犯嫌5人到案。刑大偵三隊查獲以黃姓犯嫌為首之暴力討債集團，該集團以糾眾暴力恐嚇、妨害自由及砸店等手段，脅迫數名被害人交付財物，共查獲犯嫌8人到案。刑大偵六隊查獲以陳姓犯嫌為首之暴力討債集團，該集團以糾眾暴力恐嚇、毆打及侵入商店影響營業等手段逼債，並強取被害人汽車抵債，共查獲犯嫌5人到案。刑大偵八隊查獲以楊姓犯嫌為首之暴力討債集團，該集團以糾眾前往被害人住家言詞恐嚇或施加暴力等手段，脅迫數名被害人簽具本票，共查獲犯嫌5人到案。
 

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