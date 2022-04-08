「優渥二代民生店」開幕 走進社區提供優質多元居家設計
以「實實在在的好品牌」深獲消費者信賴的「優渥實木」，無懼疫情再起，不但成功轉型優化室內設計品項外，這次更走進社區商圈、貼近民眾生活，「優渥二代民生店」4月7日隆重開幕，提供在地化高品質的室內設計居家服務。
後疫情時代影響下，「家」已經超越純居住功能的本質，因應未來生活型態的演變，歐德集團旗下品牌「優渥二代民生店」的成立，代表啟動蛻變的轉軸，秉持「居者需求為主張」，北歐風為基調、搭配哥本哈根實木系列家具、規劃機能多變系統櫃、透過革新多元設計手法，打造以人為主的嶄新家居生活。
蒞臨優渥民生社區商圈首發店開幕儀式的台灣服務業發展協會總顧問李培芬表示:「優渥這次選擇走入社區商圈，透過了解當地生活文化，讓實木觸感溫暖家居，用北歐設計靈動質感，提供消費者更貼切居家設計，經營方針合乎時宜。」
歐德集團陳國都董事長表示:「面對這波疫情，優渥以北歐室內設計的核心專業，開創更多元的服務，希望藉由進階版的轉型，滿足消費者無法出國也能享受北歐愜意無壓的舒適生活。」
慶賀「優渥二代民生店」開幕好禮三重送，即日起至2022/5/3，凡來店參觀，當日成交即贈送成交賀禮、預約丈量再送萬元折價禮金、系統家具消費滿額再享滿額禮，歡迎舊雨新知蒞臨選購，好康優惠等您來拿。
優渥民生店門市：台北市松山區民生東路五段47號
門市營業時間 10:00 ~ 22:00