4 月底開跑、共計四場賽事　STS 超級房車全國系列賽正式啟動

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本次主辦單位 STS 賽事運動公司舉辦媒體分享會，現場展示兩部 Honda Civic Type R TCR 賽車，而今年的 STS 超級房車全國系列賽規畫至少六個組別，分別是 TCR Taiwan 組、Turbo 組、S2000 組、N2000 組、TTCC 組與 NTCC 組。而首站賽事除了在 4 月份底舉辦之外，其於三場比賽則分別會在 6/24~6/26、8/18~8/21 以及 10/28~10/30 舉行。
另外陳俊杉也透露 STS 賽事運動公司已經與國際 TCR 組織 WSC 正式簽約成為會員，取得 TCR Taiwan 台灣賽事的主辦權，只要整體環境條件許可，希望能在年底舉辦 TCR 國際邀請賽，甚至可以期待未來能爭取成為 TCR ASIA 的台灣分站比賽。
AAI 車隊創辦人陳俊杉宣布其主辦的 2022 STS 超級房車全國系列賽即將啟動，今年預計舉辦四場賽事。
倘若順利成行，那麼將是首次有如 TCR ASIA 高規格的賽事在台灣舉行，相信無論是基於推廣專業賽車運動或是提升國際能見度，都是相當難得且正面的機會。同時如果廣大的車迷能親自購票觀賽，想必都能夠幫助台灣的賽車運動環境更加蓬勃。