COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

長期鼻塞又流鼻水　一查竟是「口腔癌」

長期鼻塞又流鼻水　一查竟是「口腔癌」
長期鼻塞又流鼻水　一查竟是「口腔癌」

健康醫療網

2022-04-08 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】53歲鍾先生幾個月前開始鼻塞、流鼻水，連說話、呼吸都受影響，他噴了治鼻塞藥劑，好沒多久又發作，診所醫師發現其左邊的鼻竇紅腫有息肉，服藥後也沒改善，輾轉至衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方門診，發現問題不在鼻子，竟是口腔癌的腫瘤往上侵犯鼻竇腔造成鼻子症狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鼻水鼻塞齊發　腫瘤壓迫鼻竇

許嘉方主任表示，鍾先生來診時主訴鼻塞、流鼻水已經好幾個月，以左鼻較嚴重，常要用嘴巴呼吸，而且也因鼻塞，說話會「大舌頭」，讓聽的人覺得不清楚，懷疑這種發音障礙是鼻塞引起，但重點是為什麼會鼻塞，鍾先生一口咬定是鼻竇炎之類的問題，但經過詳細檢查，病灶根本不在鼻子。

經過電腦斷層及病理切片、正子攝影等檢查，發現鍾先生的左側牙齦內有一個約4公分的惡性腫瘤，往上穿越骨頭，破壞到鼻竇腔，引起鼻子不舒服的症狀。鍾先生正在接受放射線治療和化學治療，鼻子的症狀改善很多，但對抗口腔癌還有很長的路要走。

長期吃檳榔　口腔癌上身

鍾先生原本以為可能只是鼻竇炎之類的鼻子問題，沒想到竟是口腔癌，而且口腔並沒有不舒服，讓他大感意外，心情低落。鍾先生說，他10幾歲就開始吃檳榔，吃了30多年，不曾中斷，如果嚼檳榔容易罹患口腔癌，那他確實不冤枉。他現在先戒掉檳榔和香菸，希望能來得及。

遠離口腔癌　三大原則要做到

研究顯示，口腔癌主要成因是口腔受到長期慢性的刺激，嚼檳榔、吸菸、喝酒、尖銳的蛀牙或不當假牙等都是原因，其中，約9成的口腔癌患者都有嚼檳榔的習慣；另有報告指出，嚼食檳榔、吸菸及喝酒皆有者，罹患口腔癌之機率為一般人的123倍。國民健康署呼籲，遠離口腔癌三大原則為戒菸及檳榔、定期接受口腔癌篩檢、口腔黏膜有病變要盡早接受治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53306

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

【罕病孤獨路4】診斷之路恐達30年　錯綜複雜常誤診

防範大規模疫情爆發　「確診者居家隔離措施」細節大公開

中風患者也需小心骨鬆　骨折機率多7倍！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀