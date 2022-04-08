長期鼻塞又流鼻水　一查竟是「口腔癌」

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許嘉方主任表示，鍾先生來診時主訴鼻塞、流鼻水已經好幾個月，以左鼻較嚴重，常要用嘴巴呼吸，而且也因鼻塞，說話會「大舌頭」，讓聽的人覺得不清楚，懷疑這種發音障礙是鼻塞引起，但重點是為什麼會鼻塞，鍾先生一口咬定是鼻竇炎之類的問題，但經過詳細檢查，病灶根本不在鼻子。
經過電腦斷層及病理切片、正子攝影等檢查，發現鍾先生的左側牙齦內有一個約4公分的惡性腫瘤，往上穿越骨頭，破壞到鼻竇腔，引起鼻子不舒服的症狀。鍾先生正在接受放射線治療和化學治療，鼻子的症狀改善很多，但對抗口腔癌還有很長的路要走。
長期吃檳榔 口腔癌上身
鍾先生原本以為可能只是鼻竇炎之類的鼻子問題，沒想到竟是口腔癌，而且口腔並沒有不舒服，讓他大感意外，心情低落。鍾先生說，他10幾歲就開始吃檳榔，吃了30多年，不曾中斷，如果嚼檳榔容易罹患口腔癌，那他確實不冤枉。他現在先戒掉檳榔和香菸，希望能來得及。
遠離口腔癌 三大原則要做到
研究顯示，口腔癌主要成因是口腔受到長期慢性的刺激，嚼檳榔、吸菸、喝酒、尖銳的蛀牙或不當假牙等都是原因，其中，約9成的口腔癌患者都有嚼檳榔的習慣；另有報告指出，嚼食檳榔、吸菸及喝酒皆有者，罹患口腔癌之機率為一般人的123倍。國民健康署呼籲，遠離口腔癌三大原則為戒菸及檳榔、定期接受口腔癌篩檢、口腔黏膜有病變要盡早接受治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53306
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