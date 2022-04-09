紅斑性狼瘡治療有成！　慈濟醫登英BBC暢談經驗

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許寶寶在二十八歲那年從緬甸來到臺灣，她在年初時接到在英國擔任腸胃科醫師的同學訊息，已經有同學陸續參與BBC的新聞衛教節目分享消化、類風濕性關節炎等議題，建議她能藉此分享回饋自己出生的國家，她也立即應允，促成這次的國際健康議題分享。
疾病意識落後20年 盼當地民眾找對科別、及早治療
緬甸民眾對紅斑性狼瘡等疾病的觀念不足，落後臺灣有二十多年以上，許多人以為紅斑性狼瘡就是臉紅、皮膚紅的症狀表現，其實它會對全身進行廣泛性的攻擊，不只是皮膚、關節這麼單純的問題。
許寶寶在節目中說明，紅斑性狼瘡好發於15至45歲生育年齡的女性族群，因為自己的基因加上環境因素如賀爾蒙、曬太陽、病毒、細菌感染、抽菸等而啟動免疫系統，產生紅斑性狼瘡。
許寶寶進一步提到，甸民眾就醫需自費而負擔沉重，希望他們能早期看對科別與治療，避免花冤枉錢；尤其別因病情拖延而加重病情，甚至危及生命。
行醫飲水思源 把水給需要的人
在緬甸長大、求學的許寶寶說，感恩緬甸老師的教導，也感恩來臺灣後能到慈濟醫院隨著賴啽寧生院長學習，對於風濕免疫領域從零開始到現在學有所成，能有機會透過BBC的節目將正確的醫療知識回饋給緬甸人民，就像把水給缺水的人一樣，真的很開心與感動，也期盼那裡的人們平安健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53336
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