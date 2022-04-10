試著與之共存　壓力也會產生正面效果

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相信每個人都有過以下類似的經驗，考試前臨時抱佛腳，成功低空飛過；工作的結案期限快到了，生產力卻大幅提升，終於在最後關頭完成工作，每當這種時候，你是否總是埋怨自己：「為什麼就不能早一點拿出像現在這樣的幹勁？」有時間限制的工作，往往能夠帶來典型的壓力狀態，隨著壓力升高，雖然會感到痛苦，但大腦的專注力及資訊處理能力也會相對提升，使得整體的工作效能大幅上揚。
經歷過悲傷 得的歡笑和快樂更為甘美什麼樣的狀況，會帶給人們永生難忘的喜悅呢？面對艱鉅的挑戰，即使不斷嚐到挫折及失敗也沒有放棄，最終獲得了成功，在那個瞬間，想必你的內心會產生了難以言喻的感動。但是請別忘了，在這個過程中，勢必承受極大的壓力。正因為感受到壓力，所以感動才會特別刻骨銘心。相反地，一件工作如果是在毫無壓力的狀態下完成，必定無法帶來真正的感動，而且也不會深深烙印在腦海裡。
壓力除了能夠帶來巨大的感動之外，在過程中的細微體會還能夠加速學習，讓人們快速成長、茁壯。巨大的感動、成長及幸福，皆與苦難、困難所衍生出的壓力有著密不可分的關係。
人類演化至今 壓力與成長密不可分有些人能夠將壓力轉化為力量，促進自己成長；但也有些人敗給壓力，無法發揮原本應有的實力，甚至還為此感到憂鬱，停滯不前。既然都能感受到壓力存在於自身的「內在世界」，必然會有一套產生壓力的原理。
正因為辛苦，才會產生感謝之心；正因為辛苦，才會有所成長，並且感受到更大的幸福，適當的壓力能夠獲得飛躍性的成長，這是毋庸置疑的事實。大腦及身體系統具備壓力反應，正是為了讓自己不斷成長。倘若壓力是一種有害無益的東西，早就在演化的過程中遭到淘汰了。
透過研究神經科學 盼早日突破壓力密碼現代神經科學還沒有辦法將壓力的成因與現象完全解釋清楚。但隨著科學的發展，對於過去被視為「黑箱」的大腦，如今已能做出較為深入的解釋，也漸漸明白了其與全身及壓力的關係。尤其在壓力方面，近來科學界有著非常多關於細胞、分子層級的重要發現，這些知識對於人們的生活必定有所幫助。
本文摘選自《Happy Stress 壓力是進化你大腦的「武器」：頂尖人士都知道！腦科學實證的掌握壓力「甜蜜點」方法》，悅知文化出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53301
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