腰痛是現代人經常會遇到的骨骼肌肉問題不管是現代人的工作型態，或是因為日常活動對腰部造成的不當受力，都有可能導致背肌拉傷、腰椎神經壓迫而引發腰痛。針對腰痛的處理，不管是網路文章、隔壁的親朋好友或是網路上的健康達人，我們經常會聽到的建議就是—去公園吊單槓，或是使用市面上常見的倒立機進行舒緩甚至治療。甚至在某些場域，也常常聽到有人說，不需要去做復健，只需要吊單槓、使用倒立機，腰痛就會自然痊癒。眞的是如此嗎？
我是廣告 請繼續往下閱讀
能夠引發腰痛的結構有很多，不僅僅只有椎間盤凸出、神經壓迫、肌肉、骨骼出問題會產生腰痛，腎臟病變與腫瘤壓迫也能夠引發腰痛，而這些原因都需要專業的診斷。要先釐清腰痛的原因，才能夠確定適合的處置方式。如壓迫性骨折、急性扭拉傷，如果使用不恰當的舒緩方式，不但腰痛不會減輕，反而雪上加霜。牽引治療在臨床上可以應用在適當的腰痛病患，如椎間盤突出、腰椎退化…等，而是否真的公園裡的單槓以及家裡自備的倒立機，就可以取代這樣的治療方式呢？ 相信這是不少人的疑問。
我們在復健門診經常會見到，病人因為腰痛去公園吊單槓，結果腰還沒有好，回診時就「加碼」說自己肩膀也開始痛了。吊單槓的時候，我們希望讓雙手固定在單槓上，利用地心引力與體重讓脊椎順勢向下牽引，但是，當我們全身或大部份的體重都依靠雙手支撐時，對於一個沒有訓練過上肢力量、甚至是長輩而言，這樣的動作可能會超出上肢及肩頸足以負擔的重量，因此不僅沒有達到牽引的效果，反而對肩峰鎖骨關節和肌腱造成莫大壓力，導致肩膀疼痛。所以對於無法承受單槓動作的人來說，吊單槓可能無法解決原本的問題，反而增加更多身體的疼痛。 對於有脊椎滑脫的病患，在做吊單槓動作時，腰椎前凸弧度增加，更是不利的牽引擺位。
與吊單槓相同，倒立機的原理也是利用地心引力與體重將脊椎做牽引，希望藉由這個方式減輕脊椎壓力，或是對脊椎旁邊的肌肉進行伸展。但是，在使用倒立機前，也需要針對自身情況進行評估，例如眼壓過高的民眾或者是有腦血管相關風險、疾病的民眾使用倒立機，在還沒獲得倒立機帶來的好處之前，就已經先增加了自己疾病加劇的風險。
相較於吊單槓、倒立機，腰椎牽引則是有臨床的實證可以在控制條件下，逐步增加牽引的重量，同時必須適度掌控牽引的時間與頻率， 臨床的牽引治療，一般需要兩個月左右的療程。從初期下背肌肉適當的延展放鬆，到深層針對特定脊椎神經孔的開展，甚至針對不同的損傷部位，調整適當的脊椎擺位角度， 漸進式的達到更好的治療效果。這些不管是吊單槓、倒立機卻都做不到!
除了被動式的治療處理（ 電療、腰椎牽引的治療…），對於長期腰痛以及急性症狀改善後的病患，也應加強運動訓練，積極改善核心肌群的能力，並且注重日常生活的姿勢問題，才能真正解決腰痛問題， 從此告別腰酸背痛 ，維持好的生活品質。
（文／復健專科、運動醫學專科醫師江研壹）
本文為台灣復健醫學會官網原創文章：腰痛治療如何選擇? 腰牽引、吊單槓、倒立機?!
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53330
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
我是廣告 請繼續往下閱讀
除了被動式的治療處理（ 電療、腰椎牽引的治療…），對於長期腰痛以及急性症狀改善後的病患，也應加強運動訓練，積極改善核心肌群的能力，並且注重日常生活的姿勢問題，才能真正解決腰痛問題， 從此告別腰酸背痛 ，維持好的生活品質。
（文／復健專科、運動醫學專科醫師江研壹）
本文為台灣復健醫學會官網原創文章：腰痛治療如何選擇? 腰牽引、吊單槓、倒立機?!
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53330
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw