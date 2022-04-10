春天暴躁易怒、性慾增強？　中醫師詳解桃花癲

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精神醫學中躁症發作，指的是有一段明顯的情緒高亢或易怒的時期，持續至少一週，而且幾乎整天都處於情緒高亢的狀態。此外還可能兼有以下表現：
1、活動量增加，像是愛管閒事，亂花錢，性慾增強。
2、話比平常多，話講喋喋不休。
3、思考跳躍，不切實際，天馬行空，無法集中注意力。
4、自大自滿，以為自己天賦異秉，自我感覺良好。
5、睡眠減少、失眠、不需睡眠等。
春屬木與肝相應 肝主疏泄，協調精神情緒
中醫古書黃帝內經就有類似相關的描述，《靈樞．癲狂》曾提到像是「狂始生，自悲也，喜忘，苦怒，善恐者，得之憂飢」，「狂始發，少臥，不飢，自高賢也，自辯智也，自尊貴也，善罵詈，日夜不休」，「狂言驚，善笑，好歌樂，妄行不休者，得之大恐」，種種描述，類似躁症的發作期，然而中醫的理論認為「肝主疏泄主調達」，就是「肝」協調精神情緒及情志上的緩和與調解，若是肝疏泄過度，呈現過度陽亢、躁動、激進，類似躁症發作期的表現；若是疏泄不足，表現就是過度悲傷、抑鬱、憂鬱，相當於鬱症。
中醫將四季五行分屬不同臟腑所管，春屬木，與肝相應，肝又主人體精神、情志方面的調控，因此也不難解釋春季容易產生精神情志的病變。
藥物治療最安全有效 也應多傾聽、鼓勵
除了肝主情緒情志上的調達調控，相當於現代醫學中的神經及內分泌系統，還有甚麼是主管神志系統的呢？中醫的臟象學說強調心是五臟六腑中最主要的部分，具體的說就是無形的心、神功能表現正常，反應在外在的形精氣才能正常運作，達到神與形精氣合一。
在治療上採取藥物治療，是最有效安全的治療方式，此外，也須注重心理治療，多傾聽並注意為何會引起情緒過度高亢而不穩定的原因，並預防高危險性的行為，給予正面的鼓勵支持，體諒代替責罵。
察覺情緒異常 按壓三穴道保養預防躁動
若是出現焦慮、煩躁、容易躁動，平時可以用指腹按壓以下穴位，持續三十下，感到痠脹，做為保養預防：
【神門穴】 功效:安神寧心 取穴:腕部腕橫紋，與小指側肌腱的凹陷處。
【內關穴】 功效:鎮定安神、降逆止嘔 取穴:手心朝上，手腕與手肘橫紋分六等分，距手腕橫紋上1/6處。
【太衝穴】 功效:疏肝利膽、平肝熄風。取穴:足背第1～2趾骨間隙的後方筋的凹陷處。
（文／衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53355
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