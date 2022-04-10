臺大醫院研究：嚴重空污正影響心血管健康

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臺大團隊過去兩年來針對年輕族群之研究又有重要發現。2020年9月發表在Journal of Hazardous Materials （有害物質雜誌），發現交通污染當中的揮發性有機汙染物1,3-Butadiene（1,3-丁二烯），測量853位年輕人其尿液中的代謝物N-acetyl-S-（3,4-dihydroxybutyl）-L-cysteine（DHBMA）當作暴露指標，可以造成明顯的心血管不良影響，包括低密度膽固醇上升、氧化壓力增加、內皮細胞功能失常，以及頸動脈中內皮層厚度增加等，幾乎是全方位的對心血管有不良效應。
2022最新研究：台北空污來自交通、工業廢氣
在今（2022）年2月發表於Environmental Science & Technology（環境科學與科技），發現臺北都會區長期空氣汙染暴露PM2.5以及其中的元素包括錳、鐵、銅、鋅、硫成分，皆會明顯的增加頸動脈中內皮層的厚度，由主成分分析元素汙染來源，發現臺北都會區主要的汙染物主要來自於交通廢氣，第二則是來自於工業廢氣。
另外一篇在今（2022）年3月也被 Journal of Adolescent Health（青少年健康雜誌）接受，則發現臺北都會區長期空氣污染的PM2.5以及氮氧化物（NOx主要是柴油燃燒產生），會明顯的增加頸動脈中內皮層的厚度。
正視空污問題 空氣品質標準應與國際接軌
研究一再的指出，都會區的空氣污染，對於心血管有明顯的不良效應。因此，必須要正視都會區空氣污染的嚴重性，國家應設定較嚴格的標準，深思熟慮我們的空氣品質標準，是否與世界衛生組織齊一。
此外，嚴格的要求改善全國的工廠排放污染，以及嚴格的要求汽機車排放污染的管制，才能能夠呼吸新鮮的空氣，以促進全國人民的心臟血管健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53337
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