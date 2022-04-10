【油價公告】中油、台塑宣布明(11)日起國內汽油不調整、柴油漲 0.1 元
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (4) 日凌晨零時起汽油不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.0元、95無鉛汽油每公升32.5元、98無鉛汽油每公升34.5元、超級柴油每公升28.9元。
台灣中油表示，本週油價受葉門內戰達成停火協議與國際能源署(IEA)宣布釋出 1.2 億桶戰備儲油等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌6.9美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.15元，國內油價依公式計算跌幅為4.67%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.1元及3.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.3元及2.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價先因沙烏地阿拉伯調漲銷往亞洲的原油官價而上漲，隨後受國際能源署(IEA)成員國同意共同釋出戰略儲油，以及美國原油庫存意外增加等因素影響，促使油價大幅下跌，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年4月11日(週一)凌晨01:00開始，調漲柴油批售價格0.1元/公升，汽油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。