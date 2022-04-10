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新冠疫情過於緊繃　兒少憂鬱焦慮感增加

新冠疫情過於緊繃　兒少憂鬱焦慮感增加
新冠疫情過於緊繃　兒少憂鬱焦慮感增加

健康醫療網

2022-04-10 18:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】「沒辦法和同學出門玩，覺得越來越疏遠」、「在家看新聞覺得恐慌」、「戴口罩一直長痘痘，有容貌焦慮」、「生活日夜顛倒，爸媽一直唸我，我覺得好煩」。新冠肺炎疫情爆發至今已經2年多，民眾原有的生活、工作、學習模式被迫改變，家長、老師有發現兒童青少年出現像上述的抱怨內容嗎？除了健康上的防疫，是否關注過兒童青少年的情緒狀態？

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疫情改變生活　大腦跟著「發炎」

一項發表於《大腦、行為和免疫期刊（Brain, Behavior, and Immunity）》的研究指出，即使是未受到新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染的人，在新冠病毒大流行期間由於社交和生活型態的中斷，也可能會出現大腦發炎（此發炎指現代神經免疫學研究發現，壓力及精神疾病都可造成腦神經細胞的發炎反應），進而產生疲憊、注意力不集中和憂鬱等狀況，導致心理健康受到影響。

Covid-19大流行　青少年憂鬱、焦慮增

根據2021年《JAMA Pediatrics》的另一項研究指出：在Covid-19大流行期間，與大流行前水平相比，青少年的憂鬱和焦慮增加了一倍。全球有四分之一的青少年出現臨床上升高的憂鬱症狀，而五分之一的青少年出現臨床上升高的焦慮症狀。

疫情影片上架　吐露青少年心聲

新冠肺炎疫情不光是造成身體健康的威脅，心理層面問題更是疫情後全球要關注的重大議題，特別是對兒童青少年的影響。衛生福利部與董氏基金會合作製拍「防疫不防心-說出來，鬆口氣」影片，片中青少年們分享了疫情期間受到的種種限制、改變，與朋友不能見面覺得疏遠；在家學習、課業壓力仍是很重；居家上網時間增加，生活作息日夜顛倒，容易與家人、父母有衝突；每天看一樣的新聞，混亂的訊息讓自己很焦慮、很煩等。

董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任提醒，青少年壓力會反映在情緒與身體上，試著寫下來或說出來，當一一列出，會訝異自己已承受了這麼多，有了自我覺察，就能適當調整解決，化壓力為助力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53338

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