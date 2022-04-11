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採輕油電技術　Mazda CX-60 直列六缸柴油引擎動力數據公布

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-11 12:25:40

Mazda 原廠於 3/6 正式發表以 Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture 後驅平台架構打造的全新車款 CX-60，採用 3.0 升 e-Skyactiv X 六缸引擎與 3.3 升 Skyactiv-D 六缸柴油引擎，以及 2.5 升四缸引擎為基礎的 PHEV 插電式油電動力，雖然動力結構未朝向車壇主流純電化的趨勢，但其縱置引擎與後驅的配置仍讓車迷備感期待。

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原廠在發表 CX-60 之初便透露了 PHEV 動力規格資訊，日前則再度公開 3.3 升 Skyactiv-D 六缸柴油引擎的輸出表現，表示其本體最大馬力可發揮出 228hp / 4,000 rpm ~ 4,200 rpm，最大扭力則有 500Nm / 1,500 rpm  ~ 3,000 rpm，在搭配輕油電技術後，則可發揮出 251hp 與 550Nm 最大的輸出表現。

在傳動系統方面，CX-60 Skyactiv-D 車型同樣具有四驅系統，結合 8 速手自排變速箱，可於 7.3 秒內完成可從靜止加速至每小時 100 公里，最高時速則可達到每小時 220 公里。另外對照 CX-60 PHEV 車型，受惠較大功率的電能技術，則可在 5.8 秒內達到每小時 100 公里，不過因為車種突破至 2 噸，因此極速表現略低僅有每小時 200 公里。

CX-60 為 Mazda 推廣 Large Product 計畫的產品之一，未來還將有七人座的 CX-70，這兩款車專為歐洲、日本較狹窄的道路環境設計，而更大型化的車款如 CX-80、CX-90 也將陸續投放於北美等市場當中，這 4 款車型都將在 2022 年、2023 年之間亮相，全面擴大 Mazda 的 SUV 產品陣線。

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