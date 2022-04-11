Pilot Sport 5 領軍　Michelin 米其林發表五款新胎

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對應新能源市場急遽成長，米其林決定導入專為新能源車款開發的 e.Primacy，針對新能源車遇到的痛點，如車重、磨耗高等因素列入研發的重點項目，提供 16~19 吋的尺寸，寬度則從 205~245mm、扁平比則有 40~65 為主。另外對應少了引擎運轉聲輪胎滾動聲音的放大，19 吋胎款更結合 Acoustic 靜音科技，在胎體結構加入靜音棉，更有效抑制行駛的空腔噪音。
根據米其林統計，國內新車市場 SUV 車款占了 45%，對應龐大的換胎需求，新推出的 Primacy SUV+ 針對 SUV 車身較重、長剎車距離及高車身產生晃動感調校，並延續 Primacy 系列的靜音優勢，.新增增加 22% 排水空間的 U 型溝槽與高矽配方，讓這款胎在溼地剎車距離與其他品牌縮短 13.3%。目前供應尺寸包含 15~20 吋、寬度從 205~275mm，扁平比則從 50~70。
源自賽道的 Pilot Sport 5 為此次發表會重點產品，為了讓輪胎承受乾濕地面的操駕，採用全新的膠料配方，與內外側晴雨設計，外側剛性強化花塊增強接地面積，據原廠測試之下，其新胎乾濕地剎車距離分別縮短 2.97m 及 3.09m，磨耗後在溼地表現更加出色，平均減少 6.53m 的表現。
另外已經有 20 年歷史的 Road 6 系列較上一代提升 15% 的溼地抓地力並延長 10% 的產品使用壽命，在胎面設計上增加 14% 的海陸比、細溝槽 3D 水庫技術及細溝槽倒角，使輪胎在乾溼地面都有優異的抓地力。此外針對白牌級距的 Pilot Street 2 則可以滿足國內速克達與檔車的換胎需求，採用刀鋒式溝槽與小刀型破水溝槽的花紋設計，不僅增加視覺質感，亦強化濕地排水性，與上一代產品能增加 10% 使用壽命，尺寸涵蓋 17、13、12、10 吋車款需求，市面主流的勁戰、Jet、DRG、Force 等均可搭配。