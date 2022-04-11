布魯斯威利罹失語症宣布息影 　什麼是失語症？

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亞東醫院神經醫學部主治醫師，也是台灣失智醫療的重要推手甄瑞興主任說明，失語症患者會不知不覺的逐漸失去說話和理解他人所說的話的能力，說話時會混淆句子中單詞的順序造成語意不清，他們可以流利地說話，但他們說話的內容可能沒有意義的，他們也可能很難理解別人在說什麼，有時候甚至無法回憶起不經常使用的單詞的含義，在說話時很難找到正確的字眼。
原發性失語症 多屬於退化性
甄瑞興主任表示，布魯斯威利的失語症原因十分可能是退化性的原發性進行性失語症，原發性進行性失語症是額顳葉型失智症的一種，是由於控制言語和語言的大腦區域額葉，顳葉受損引起的疾病。此病的發病年齡通常在65歲之前，患病原因不明，有統計認為可能是基因突變或在童年時有學習障礙有關。
而造成失語症的原因大部分是左側大腦的語言區出問題，臨床上失語症的發生是腦血管梗塞或是腦出血為最常見，也可能是腦瘤，或是罕見退化性的「原發性進行性失語症」，以上三種原因視病灶大小都有可能影響智能，而一般因中風而造成的失語症通常伴隨有對側肢體無力。
依照失語程度 安排復健之路
若家中有失語症患者，復健科語言治療組張博雅組長提供六大建議：（1）失語症病人說話時要面對面，讓病人透過對方的表情、動作得到非口語的訊息。（2）說話速度放慢、語音要清晰，使用簡短的句子（但不要使用寶寶語)。（3）談論具體的人、事、物。（4）對話過程中，隨時注意病人是否能理解意思。（5）可搭配非口語的方式進行溝通，如：圖卡、手勢、溝通輔具或APP。（6）病人說話時，給予多一點等待時間再回應。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53346
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