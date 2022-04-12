精準醫療時代來臨，基因檢測成救兵　癌症專家全解析

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精準醫療已經是全世界發展的趨勢，根據腫瘤基因型態，來擬定適合不同患者的藥物與療法。中華民國癌症醫學會因此舉辦2022癌症精準醫療高峰論壇(Advanced Precision Cancer Medicine Forum , APCM)，號召政府與產學界攜手，如各大癌症學會、行動基因生技公司等廠商，成為合作聯盟夥伴，共同投入資源，以加速台灣精準醫療發展。
王正旭教授進一步指出，這些看似與病人距離很遠的產業趨勢，其實民眾也需要了解。「在不同階段，要不要介入性治療、要不要檢測、分析，還包含手術、藥物的使用，民眾多了解其實對自己是很有幫忙的，可以按部就班接受治療，不會恐慌，也能讓醫病溝通更順暢。」
基因檢測誰需要做？何時做？ 病人最大困惑
隨著基因檢測問世，大幅度改善了一些治療困境，例如乳癌、大腸癌、肺癌等癌症，都可找出特定的基因標記而對症下藥，可減少不必要的藥物處置，過往幾乎無藥可醫的某些族群也因此受惠。至於是否每位癌症患者都需要進行基因檢測？王正旭教授表示，每位病人幾乎都會感到困惑，但事實上不是所有癌症都需要，目前肝癌、腎臟癌還未找到特殊標記可以參考。
王正旭教授以肺癌為例進一步分享，肺癌根據臨床表現可分為小細胞癌與非小細胞肺癌，其中小細胞肺癌因為突變不多，後續用藥改變不大，基本上不需要進行基因檢測；反而是非小細胞肺癌當中的腺癌可藉由基因檢測找出突變點，再以標靶藥物治療，或是鱗狀上皮癌可利用免疫藥物治療。肺癌刁鑽的是，可能一開始對傳統化療反應良好，到一半突然惡化，就可考慮基因分析，確認是否有整體基因改變，能否改以免疫治療。
套組一次檢測多突變點 不耽誤治療時程
王正旭教授也說明，基因檢測模式也很多元，單個突變點分析費用較低，「幾千塊就可以做，但一個一個檢測，都需要時程，一來一回就會拖延治療時程，採樣出來的腫瘤檢體也會越測越少，反而容易出錯。」由於晚期癌症進展很快，為了避免耽誤治療時程，現在也設計出套組檢測，一次檢測多個突變點，掌握後續用藥關鍵。
王正旭教授也提醒，一般來說早期癌症還不需要基因檢測，不過對於容易焦慮的病人，也可以在一開始診斷時檢測分析，在之後的治療隨時提供參考。
治療越精準越昂貴 精準化也需平民化
精準醫療發展至今，「一則以喜、一則以憂」，王正旭教授分享，喜的部分是透過科學研究，知道癌症可以更有效控制、甚至是治癒；憂的部分是指，這些研發過程耗費非常多人力、資源，因此費用高昂，一般家庭不見得負擔得起治療，「若這些治療一般國民負擔有困難，該怎麼救助病人？後續醫療保險、社會補助，台灣這部分還需要努力趕上。」
台灣每年都有十多萬人罹癌，但有一半以上是有機會治癒的，王正旭教授表示，早期癌症篩檢與精準藥物治療，可以幫助減少癌症對個人和家庭的負擔。他同時也期待民眾能理解精準醫療，與醫療團隊配合，了解跟接受治療之事後，善用知識幫助控制疾病在最理想的程度，也可以減少不必要的花費，一起順利度過難關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53269
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