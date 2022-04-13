長者手無力、口齒不清是退化還是中風？　簡易4口訣即可知

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中榮灣橋醫療部主任林耘德表示，許多長者中風個案，家屬常將症狀誤以為是身體退化衰弱，未能及時就醫，導致錯失黃金治療期，後續復健效果相當有限，加重家屬的照護負擔，因此最好熟記中風症狀口訣「FAST」，分別為「Face臉部肌肉歪斜」、「Arm手無力、拿東西會掉落」、「Speech言語表達困難或不清楚」、「Time儘快確定發病時間，掌握黃金3小時治療期」，簡單的口訣，在症狀發生時可以自我檢視或幫助親友辨別，立即撥打119就醫。
春天早晚溫差大 缺血性腦中風最常發生
依據衛生福利部109年統計國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第4位，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命，林耘德主任提醒，4月份天氣早晚溫差大，對於中高齡長者或心血管疾病患者來說，更是中風的高危險群；臨床上常見中風為缺血性腦中風，若在黃金3小時內(特殊條件下可增加至4.5小時)，經醫師評估可使用血栓溶解劑靜脈注射治療，中風恢復情形更佳。
7天內仍有惡化可能 勿輕忽任何症狀
一般急性中風後，7天內仍有惡化可能，切勿因症狀緩解而輕忽，應聽從醫師指示完成全面性檢查，例如進行腦部及頸動脈超音波，找出是否有嚴重血管狹窄、心房顫動或心律不整情形，必要時放置支架輔助；另通常會為病患注射點滴增加腦部組織灌注，並給予抗血小板藥物治療，避免因中風引起的心血管、腦部疾病併發症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53363
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