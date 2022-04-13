婦女疾患手術困擾多　北市聯醫引進最新微創器械降憂慮

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臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師林季瑤表示，不同於腹腔鏡手術是平面視野，器械角度受限，達文西手術立體影像傳導，同步模擬手術醫師手腕指動作，猶如將醫師的雙手縮小後送入腹骨盆腔深處手術。器械角度的幅度和靈活度、切工精細度更勝內視鏡。
林季瑤以子宮內膜癌為例，過去需要一道15-20公分左右的傳統剖腹傷口才能完成完整的子宮內膜癌分期手術，現在利用達文西手術輔助系統可以3-4個1.5-2公分左右的微創傷口處理，搭配其螢光影像顯影功能可以作前哨淋巴結技術減少過傳統淋巴廓清術式帶來的併發症。手術出血量低，病人恢復時間短，隔天即可出院。
多次手術、嚴重沾黏 不適用達文西
林季瑤說，困難等級的手術、骨盆深部腫瘤、人體解剖空間小又角度不易拿捏的手術，機械手臂擁有優勢。但達文西機器手臂系統也不是萬能，若過去有多次開刀病史或是因疾病關係有嚴重組織沾黏的情況將可能並不適合這類手術。
另外需注意的是，婦科卵巢癌、內膜癌、子宮頸癌腫瘤太大或有手術過程中因氣腹（打二氧化碳入腹腔製造手術空間）有擴散疑慮者，也不建議做腹腔鏡或是達文西手術。
個別狀況不同 審慎評估對症下藥
林季瑤建議，每一位患者所遇到的疾病嚴重程度及個別的身體狀況不同，在手術選擇和疾病處理等方向，還是需與婦產科醫師詳細評估和討論。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53370
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