張育成扛守護者開季先發　竟虛擬對決大谷翔平

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超越時空、集合各年代超級棒球明星，想要讓大谷翔平直接對決張育成，甚至是來一場跨時空的對決，Cy Young對決鈴木一郎等等，多奇幻的旅程都不奇怪，《MLB：9局職棒 (MLB 9 Innings)》，臨場感超足，玩家可以自行組隊，隨時隨地享受棒球的熱情，由玩家打造最完整、最熱血的虛擬棒球世界，透過隨身攜帶的手機，就可以進入棒球最高殿堂，還可以和世界各地的玩家，一同享受棒球樂趣。
喜愛美國職棒的朋友一定不陌生名人堂人物，這回《MLB：9局職棒 (MLB 9 Innings)》，在3/31~4/28期間，透過進行遊戲模式可獲得點數，點數就可用來免費兌換史詩球員卡，包含大家常聽到Cy Young，賽揚獎（Cy Young Award）就是以他的名字命名，Cy Young是生涯累積511勝的歷史勝投王，他成長於19世紀中後期，快速發展的美國，從美國職棒草創時期走向現代，還經歷過兩次世界大戰的喧囂，Cy Young 22年職業生涯中，創下511勝、749場完投、一共投了7356局等大聯盟歷史紀錄。除了Cy Young，史詩球員卡還有Lou Brock、Steve Carlton、Mickey Mantle、和Babe Ruth，《MLB：9局職棒 (MLB 9 Innings)》誠意滿滿。
除了送出史詩球員卡，《MLB：9局職棒 (MLB 9 Innings)》緊接著祭出史無前例最大好康活動，在4/15~5/31，大方送出500抽高級球員卡，首週送出200抽，之後每週登入可再領取100抽，登入越多抽越多，總共可領取500抽，玩遊戲選這次活動時機入場最划算，資深球迷更不能錯過，現在正是新手和老手回鍋的最佳時機。