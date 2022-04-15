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張育成扛守護者開季先發　竟虛擬對決大谷翔平

▲張育成本季持續在守護者擔任先發打線。（圖／張育成官方臉書）
▲張育成本季持續在守護者擔任先發打線。（圖／張育成官方臉書）

生活中心/綜合報導

2022-04-15 16:00:00

台將張育成，連續三個球季都從大聯盟出發，本季擔任克里夫蘭守護者隊的開幕戰先發二壘手，去年開幕擔任先發一壘手，最終出賽89場，打擊率0.228、9支全壘打、39打點，今年有望再突破，連守護者隨隊主播，都預測張育成將大爆發，本季全壘打上看15支。2019，張育成首度升上大聯盟，是第16位登上大聯盟的台灣選手，表現持續備受關注。

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而過去在旅美投手王建民時期，在洋基隊的表現，還記得嗎？除了人人掛在嘴邊的伸卡球，以及在2006年、2007年，連續兩年收下19勝，台灣球迷也因為時差，半夜不睡覺打開電視，等待的就是台灣之光王建民凌晨登板，也成為大家的共同記憶。不過，光看球不過癮嗎？想體驗棒球給予選手的樂趣嗎？

超越時空、集合各年代超級棒球明星，想要讓大谷翔平直接對決張育成，甚至是來一場跨時空的對決，Cy Young對決鈴木一郎等等，多奇幻的旅程都不奇怪，《MLB：9局職棒 (MLB 9 Innings)》，臨場感超足，玩家可以自行組隊，隨時隨地享受棒球的熱情，由玩家打造最完整、最熱血的虛擬棒球世界，透過隨身攜帶的手機，就可以進入棒球最高殿堂，還可以和世界各地的玩家，一同享受棒球樂趣。

▲張育成在職棒最高殿堂和線上一起大展身手。（圖／Com2uS提供）
▲張育成在職棒最高殿堂和線上一起大展身手。（圖／Com2uS提供）
喜愛美國職棒的朋友一定不陌生名人堂人物，這回《MLB：9局職棒 (MLB 9 Innings)》，在3/31~4/28期間，透過進行遊戲模式可獲得點數，點數就可用來免費兌換史詩球員卡，包含大家常聽到Cy Young，賽揚獎（Cy Young Award）就是以他的名字命名，Cy Young是生涯累積511勝的歷史勝投王，他成長於19世紀中後期，快速發展的美國，從美國職棒草創時期走向現代，還經歷過兩次世界大戰的喧囂，Cy Young 22年職業生涯中，創下511勝、749場完投、一共投了7356局等大聯盟歷史紀錄。除了Cy Young，史詩球員卡還有Lou Brock、Steve Carlton、Mickey Mantle、和Babe Ruth，《MLB：9局職棒 (MLB 9 Innings)》誠意滿滿。

▲史詩球員卡經典程度不在話下。（圖／Com2uS）
▲史詩球員卡經典程度不在話下。（圖／Com2uS提供）
除了送出史詩球員卡，《MLB：9局職棒 (MLB 9 Innings)》緊接著祭出史無前例最大好康活動，在4/15~5/31，大方送出500抽高級球員卡，首週送出200抽，之後每週登入可再領取100抽，登入越多抽越多，總共可領取500抽，玩遊戲選這次活動時機入場最划算，資深球迷更不能錯過，現在正是新手和老手回鍋的最佳時機。

▲周周登入好禮獎不停，正是加入最佳時機。（圖／Com2uS提供）
▲周周登入好禮獎不停，正是加入最佳時機。（圖／Com2uS提供）

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