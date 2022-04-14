響應國際文化資產日！文房免預約參觀　歡迎「以書換書」

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「遺產與氣候」（Heritage and Climate）為今年國際文化資產日主題，呼籲各界發想以人與自然為本的氣候行動策略，追求文化資產、人類社會與環境的永續發展目標。頂新和德文教基金會共同響應， 4/17（日）下午於文房舉辦國際講座，連線邀請馬來西亞最重要的文化資產保存專家之一Laurence Loh（盧光裕）教授，以及屏東大學文化創意產業學系林思玲教授，以「承接傳統與未來：人與自然共好的永續文化資產保存」為題，進行精彩演講與對談。
此外，4/16-4/17週末兩天，文房也將開放民眾免預約參觀，並設置二手書交換角落，歡迎民眾以書換書，共同減少地球負擔，為環境盡一份綿力；同時，文房也將送出國際文化資產日限量版明信片，索取辦法請詳見文房臉書粉專。
頂新和德文教基金會魏應充創辦人多年來關心文化資產永續保存的議題，2005年開始修復自家祖宅「成美公堂」時，便與修復團隊思索如何讓文化資產因應氣候變遷，延長建物使用年限；2018年人文創生計畫啟動，維護及免費開放日式老宅「文房．文化閱讀空間」，並透過多元活動累積文化永續的創新力。今年藉由國際文化資產日，基金會期望透過國際間的交流，啟發人們思考以文化和自然為本的氣候行動，如何在充滿創意的台灣實踐。
國際文化資產日活動資訊：
【文房OPEN DAY】（免預約）
日期：2022/4/16（六） ~ 2022/4/17（日）
時間：10:00 ~ 17:00
導覽：週六10:30、13:00、16:00；週日10:30
【二手書交換角落】
日期：2022/4/16（六） ~ 2022/4/17（日）
時間：10:00 ~ 17:00
書籍類型：文化、建築、藝術、文學、生活、旅遊等
交換方式：帶一本書到文房，即可與角落中的任一書籍交換
【國際文資講座】
日期：2022/4/17（日）
時間：14:30 ~ 16:30（需事先報名）
講題：承接傳統與未來－人與自然共好的永續文化資產保存
主講人：Laurence Loh教授（馬來西亞Arkitek LLA暨Think City董事）
與談人：林思玲教授（國立屏東大學文化創意產業學系教授兼文化資產保存與活用中心主任）