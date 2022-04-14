咳嗽就漏尿？　產後媽咪透過「這款治療」滴水不漏

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從孕期開始 媽媽就可能面臨漏尿危機
產後為什麼漏尿，主因是骨盆底肌受到傷害，不過，其實漏尿不只產後才會出現。龍震宇教授表示，只要經歷懷孕、生產、停經等變化，都可能造成漏尿。而在懷孕過程中，胎兒、羊水的重量，將給母體增加近20公斤重的壓力，長期壓迫到骨盆底肌肉就會造成頻尿、漏尿問題；生產過程會損傷骨盆底肌結構，骨盆底肌是陰道、尿道及肛門口周圍的肌群，負責支撐直腸、膀胱、子宮等器官，一旦受到壓迫或傷害，可能導致漏尿、頻尿、夜尿或急迫性尿失禁等困擾。
有懷胎計畫 不建議使用手術
若病況嚴重，建議使用手術。手術時，會於中段尿道處放置寬度約1公分的長型人工網膜吊帶，當咳嗽出力時，吊帶會擠壓尿道，使尿液不會滲漏出來。不過，如果是像案例中「阿梅」那樣，仍有懷胎計畫，龍震宇教授建議以保守治療為主，手術治療後，如果又再經歷一次產程，再度破壞骨盆底肌肉，反而失去手術意義。
輕中度漏尿族群 醫師推薦進行「保守治療」
面對產後漏尿的問題，龍震宇教授說明，如果程度不是很嚴重，建議以保守治療為主，例如媽媽們可在居家做緊實骨盆底肌群的「凱格爾運動」，但現代人生活忙碌，並不是每人都能持之以恆，容易效果不彰，因此可透過機器來輔助訓練骨盆底肌肉，例如高強度聚焦電磁波、雷射，或震波被動刺激骨盆底肌肉收縮與強化。若尿失禁程度較為嚴重且沒有再懷胎的計畫，則可選擇手術進行改善。
高強度聚焦電磁波與雷射 非侵入性免開刀
龍震宇教授指出，高強度聚焦電磁波以高強度、高頻率的磁波能量刺激骨盆底肌收縮，療程一週兩次，約三週即可完成，根據研究，可增強50%的骨盆底肌耐力與收縮強度，效果大約能維持六個月以上；雷射治療則是以攝氏60度刺激陰道黏膜，使膠原蛋白再生、黏膜增厚，並使免疫力增加，酸鹼值下降，可增強尿道下方的支撐效果，療效也不錯。
雷射和高強度聚焦電磁波治療，好處是非侵入性、免開刀、免麻醉。龍震宇教授解釋，由於它們是以再生醫學的原理強化骨盆底肌功能，因此療效並非永久性。高強度聚焦電磁波效果持續約六個月至一年，需每六個月回診保養一次，而雷射是每一年需再重新進行一次，手術則可至少維持5-10年。
科技進步 讓漏尿不再難以啟齒
龍震宇教授補充，目前已出現新一代高強度聚焦電磁波療程，強化了頻率與強度，刺激效果更強，原本第一代療程須8週完成，現在縮短為3週，且連褲子都不用脫，對民眾來說接受度更高。醫學技術越來越發達，多元的治療方式可供選擇，只要願意向醫師求助，就能透過不同療程幫助媽媽們達到「滴水不漏」，讓漏尿不再困擾，生活品質更加提升。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53364
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