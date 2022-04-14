宜新轉型彈性紗　讓運動品牌都埋單　再攻美系汽車大廠

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邱倉沛出身彰化農家，勤益工專機械系畢業，退伍後1997年進入宜進彰化廠，從基層做起，待過第一線生產單位，生產一般規格的加工絲，也負責過廠區擴建。2000年前後，台灣紡織業大舉西進，邱倉沛非但未離開，還毛遂自薦當業務，跌破眾人眼鏡，邱倉沛接指出：「我對紡織很有興趣，它不該是夕陽產業。」
一段式包紗 出貨快上3倍
宜新實業成立於2013年，是專業一貫化整合的紡紗廠，基地位於彰化花壇，主力產品為彈性包覆紗（OP紗）與加工絲（DTY），其中OP紗可為布料帶來伸縮彈性的效果，廣泛用於運動與休閒服飾、鞋材、汽車內裝車材等。法人指出，包括adidas、Nike與UNIQLO、lululemon及美日汽車大廠等，皆為宜新終端用戶群。
邱倉沛靠著勤跑客戶，成為公司業績的扛霸子。2011年，宜進彰化廠電線走火釀災，加上產業外移，讓前紡拓會董事長、宜進董事長詹正田萌生售廠之意，也詢問邱倉沛是否願意赴台南廠上班。「我捨不得，一廠三樓是我一手擴建的，我也組裝機器設備，決定放手一搏，」他拿自家房子去抵押，四處找股東組成公司，接下宜進彰化廠，飲水思源留下「宜」字，並希望未來更新、更好，改名「宜新」，重新開始。
為了將資金集中在購置設備、買原料錢、營運周轉金等，邱倉沛先談承租方式接下廠房。邱倉沛說：「眼睛睜開，一個月就450萬元，壓力很大！」另一方面，他必須想著如何將產品高值化，不在紅海市場競爭，他看準運動休閒趨勢，著手研發彈性紗的改良。
擅長機械的邱倉沛，從改機下手，將過去二段式包紗過程，改成獨家的一段式包覆技術，不僅密合度更好，相較於過去兩段式包紗動輒需要90至120天，可縮減到30天內出貨，節省更多時間。群馥實業董事長吳有財指出，一段式包紗是宜新首創，原先擔心改良式作法，布料的彈性沒有兩段式好，結果不只彈性標準，染整起來色牢度也高，而且產品全面，從最粗兩千丹尼到最細20丹尼，都能下單客製。
業內人士指出，除有獨家技術，宜新成功關鍵還有專做大廠嫌麻煩的事，比如客戶只要三噸紗，他也照開。邱倉沛熟悉產線上大小事，親自盯緊進度、追訂單、調整產線。別人是一個月開一次產銷會議，宜新是一週一次，「為趕交期要不要加開？規格要不要再改？」馬上決定。
親水性纖維 迎合環保趨勢
邱倉沛表示：「我一年可以改製程7、8百次，工廠26台機器，平均一天就改兩部，同時間可以開出52種不一樣的規格；多數人原料只跟兩三家買，我跟11家買，因為我的產品很多元、複雜，需要交互使用。」
現在的他，將眼光瞄準車用纖維市場，積極拓展車材，包括汽車座椅、頂棚等汽車內裝及車內耐燃纖維的應用，更與美國公司組成供應鏈夥伴，專攻美系汽車大廠。未來邱倉沛也看好環保趨勢，研發將一般的疏水性聚酯纖維轉變成親水性纖維，讓一般需要450年才能降解的化纖塑料，變成幾十年就能分解。