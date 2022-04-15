關鍵對談　3專家從遠方戰事看見矽島機會

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戰情升級 俄烏進入補給戰
蘇紫雲首先分析，依他的觀察，目前俄烏戰情已經進入第3階段，也就是補給戰的層次，「戰爭機器和企業一樣，一旦啟動，就需要源源不絕的物資，供應鏈是最重要的。」俄國本來的軍事評估是，72小時就可以沿著公路包圍烏克蘭各個城市，然後用精準飛彈打擊；但烏克蘭也很聰明，以小搏大，將部隊化整為零，切斷俄國的交通線。加上美國和北約共35個西方國家源源不斷地提供武器，還有烏克蘭自己成立的IT軍團，接受全球虛擬貨幣的支援，成為新型的金融動員，用盡各種戰略以小搏大，改變了整個戰場情勢。
此外根據美國智庫大西洋理事會的統計，2014年俄國入侵克里米亞之後，當時讓盧布貶值將近4成，GDP也掉了將近50%，更可怕的是經濟制裁對俄國總體經濟的溢出效果達到82%，後座力極大。「如今民主兵工廠甦醒，加上強大的經濟制裁，俄羅斯和整個歐洲的政治結構都回不去了，烏克蘭也將脫俄入歐。」
但是當歐洲的領導角色鬆動，波蘭等東歐國家更為親美，激化兩大對立陣營的形成，俄烏戰爭也被視為全球化終結的開端，對多年來積極進行全球布局的台灣企業來說，將有明顯衝擊。黃志芳便認為，俄烏戰爭在經濟面的慘烈程度，不亞於軍事面，「在這場全面性的衝突後，全世界幾乎所有國家、所有企業無一倖免，全部都捲入了。」
貿易轉變 全球可能形成兩大體系
黃志芳分析，冷戰結束後30年來全球化的和平紅利，讓企業建立了很清楚的遊戲規則；但是從美中貿易大戰，特別是俄烏戰爭之後，「本來是兩隻大象打架，現在又跑出一隻酷斯拉來，搞得全世界天下大亂。」地緣政治現在變成所有企業的重要必修課，因為過去30年只要處理好供應鏈和市場端，但現在地緣政治只要有一點變動，就會改變國與國的關係、改變產業的關係。
黃志芳透露，台灣去年對俄羅斯的出口是13億美元，主要都是資通訊消費電子產品及機械，進口50億美元大部分都是原油、天然氣；至於對烏克蘭出口與進口都差不多在3.6億美元，所以兩國在台灣去年一整年6000多億元的進出口總值看來，絕對值和占比都不大。但現在企業就面臨將來是不是要繼續和兩國貿易？金流和物流要如何處理？
「將來的世界很可能就是形成兩大集團，兩套貿易體系、兩套科技標準，還有兩套交易及貨幣的標準。」黃志芳認為，在盡可能維繫現有貿易關係之外，我們也必須支持自由民主陣營對俄羅斯的制裁。因此對台灣企業來說，當務之急除了注意地緣政治風險，例如今（2022）年10月中共的20大會有什麼樣的變化；更要趕快盤點自身的核心競爭力、全球供應鏈分布情況、財務槓桿，以及危機因應能力。
戰爭除了影響產業全球布局，金融市場更是因此波動劇烈。尤其各國政府不久前才為了疫情放鬆銀根，如今卻因通膨而快速進入升息循環。朱晏民也分析，戰爭對全球經濟基本面的直接影響其實不大，以烏克蘭來看，占全球GDP約僅2個百分點以下，全球主要的跨國企業對該區的直接銷售金額也不高，美國更是因為距離遙遠又能源自主，幾乎不受影響，所以全球股市幾乎在4月上旬都已收復自戰爭以來的跌幅了。問題在於俄國和烏克蘭都是能源、糧食和金屬大國，透過商品原物料，尤其是油價的大漲傳導了通膨，讓美國聯準會開始有所反應，這才是對金融市場最大的影響。
市場動盪 通膨牽連消費信心
此外全球消費信心也受牽連。朱晏民指出，從先前的手機和電視，到最近的NB，陸續傳出下修出貨預期的訊息，「可以說消費性電子全面性出現轉弱的現象，可見通膨的議題已經開始影響消費者了。」
因此美國聯準會這次釋出加大升息力道以及減少購債的訊息，就是要把對通膨的預期心理壓下。「這對金融市場，尤其是科技類股的殺傷力很大，」朱晏民指出，資金收縮的動作，同時會對殖利率產生推升的效果，以科技股為主的台灣會受到較大壓力。而關鍵就在於油價，如果戰爭的影響慢慢消退，油價和通膨有效回跌，下半年股市還是看好的。
然而回到台灣，又該如何面對戰爭這一個課題？蘇紫雲強調，「台灣不會是烏克蘭，但中國可能會變成明天的俄羅斯。」首先台灣的經濟實力、科技實力相對都高，而且台灣海峽的阻隔力道強，除了位於第一島鏈的關鍵位置，每年有170萬架的民航機飛經台灣周邊的飛航情報區、50萬艘的貨輪行經台灣周邊水域，所以這個區域對全球經濟來說都是非常重要的。
蘇紫雲指出，台灣的安全是中華民國的最根本利益，我們自己要負起防衛的責任；而對台灣的潛在夥伴來說，他們的安全也要依賴台灣。他認為，台灣享受全世界的政治秩序和自由市場，也應該回饋國際。例如台灣科技產業的發展與夥伴國家，其實是一個團隊，美國總統拜登今年2月公布的印太戰略中，提到未來數位經濟的發展將成立一個沒有紅色威脅的框架，預示了未來世界發展成數位民主與數位威權兩大陣營的趨勢，台灣就必須把敏感科技保護好，讓夥伴國家可以好好發展。
黃志芳則指出，近期確實許多企業尋求貿協的協助，希望能快速在東南亞特定國家將原來的產線銜接，可見台灣的企業，特別是在中國的台商，在美中貿易戰感受到警訊，如今又因俄烏戰爭更進一步了解分散市場的重要性。至於台灣未來的經濟競爭力，在少子化的狀況下，也必須敞開心胸，接納全世界人才。他透露，有資通訊大廠提出，希望在波蘭提供烏克蘭難民就業機會，延攬中東歐的優秀軟體人才，協助企業發展。黃志芳認為，如此一方面可以幫助烏克蘭，另一方面也有助強化我們產業的競爭力，是企業可以思考的方向。
台灣課題 敏感科技攸關夥伴國家
至於投資面，台股在2021年全體上市櫃獲利合計近4.3兆元的歷史高峰後，面臨全球貨幣政策緊縮的窘境，朱晏民認為，由於成長股、科技股在評價面已經無法再擴張，必須要回頭聚焦獲利面。目前看起來剛性需求比較強的還是高速運算、雲端伺服器及電池，相對較不受影響，但短線上可能市場還在消化聯準會鷹派作為的氛圍，接下來4月中進入財報季，企業發布第1季業績後，可能會是比較好的切入點。