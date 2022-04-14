裡外大升級 第四代 Škoda Fabia 1.5 TSI 試駕

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新在哪裡?
●全新第四代大改款車型
●採用 MQB-A0 底盤打造，裡外悉數重新設計
●車長首次超過 4 米、行李廂容積增大
●導入 Travel Assist Level 2 ADAS 輔助機能
●導入 1.5 TSI 動力
Fabia 車系在過去代理商時期或者現在 Škoda Taiwan 經營之下，均是 Škoda 站穩市場份額比例相當重要的產品之一。第四代 Fabia 在換上 MQB A0 平台之後，相較於舊款軸距不僅增大、亦加長車身使得空間表現更加優異，動力系統上也追加引進 1.5 TSI 渦輪增壓引擎，擁有 150 匹最大馬力與最大扭力 25.5kg.m，整體具有較過去更好的硬體條件。
第四代 Fabia 的車身尺碼長寬高分別是 4,108 x 1,780 x 1,459 (mm)，軸距則為 2,564mm，整體較上一代放大不少，車長增加 111mm、車寬放大 48mm，軸距則放大 94mm。在外觀設定上，全車較前一代加入更多鈑金線條，車頭的直瀑式水箱護罩面積放大，變得更為立體，前下氣壩加入主動進氣調節功能，而頭燈造型較前一代更為寬扁銳利，內部導入更先進的 LED 照明技術，足踏最大 18 吋的鋁合金輪圈，車尾換上兩件式橫置式 LED 導光燈組，讓整車的外觀表現更加流線動感，也使得風阻係數僅有 0.28Cd。
頭燈造型較前一代更為寬扁銳利，內部也具備先進的 LED 照明技術，雖無智慧調整的機能，但對應 B-Semgent 的定位已屬水準內。
18 吋的胎圈設計讓 Fabia 更充滿運動的色彩，配胎尺碼則為 215/40 R18。
尾門中央取消廠徽的設計，改以 ŠKODA 字母取代。車內鋪陳方面可以看到 Fabia 運用多層次的架構，輔以軟質塑膠、車縫線以及鍍鉻飾條的組合，以及利用儀表台兩側的 Fabia 字樣點綴和雙色布質座椅來建構出簡約、活潑的氛圍。配備部分則是提供 10.25 吋數位儀表、8 吋懸浮式觸控螢幕、雙區恆溫、LED 環艙照明、手機無線充電等，整體來說其材質的運用上雖未有突出之處，還是維持 B-Segment 級距應有的水準，但從設計和配備的表現來看可以滿足一般消費者對於高性價比的期待。
方向盤換上具兩側操作滾輪的雙幅式造型，其握感與質感均符合本車產品定位與使用上的期待。
10.25 吋全數位儀表板具備豐富的資訊與良好的判讀性。
8 吋 MIB 多媒體觸控螢幕系統支援 Apple CarPlay & Android Auto 智慧型手機連結，繁體中文介面使用上也更加親民。
空調介面維持較傳統的實體旋鈕控制，不過雙區獨立恆溫功能亦是同級少見的配置。
車內後視鏡兩側設有 Type C 插孔。
本次試駕的 1.5 TSI 車型具有手機無線充電裝置。
雙前座採用手動調整機能，包覆性與支撐性符合日常使用的期待，其中上一代小改款後取消的中央扶手正式回歸，對於長途使用上舒適度亦有加分的效果。
受惠增長 90mm 的軸距，後排座椅的膝部空間有顯著的成長，但受限於原始的車格大小，若乘載 3 名成人會顯得擁擠，加上中央隆起高度明顯的，因此乘坐於正中間腳部的擺放會較不友善。
後座具備冷氣出風口，下方也有兩組 Type C 插孔。
受惠於 MQB A0 新平台的應用，Fabia 車長、車寬與軸距分別增長，使得內部空間更優異，後行李廂容積提升 50L 來到 380L 的表現，傾倒後座後更可擴增到 1,190L。安全表現上，Fabia 具備 9 顆安全氣囊，以及首次配備 Travel Assist Level 2 輔助機能，當中包含了主動式車距控制系統、車道維持輔助、盲點偵測輔助等多項 ADAS 科技。本次試駕的 1.5 TSI 車行亦配備前後感應雷達，雖無 360 度環景顯示，但搭配車上的廣角倒車顯影鏡頭，已經提供相當足夠的輔助視野。
此次第四代 Fabia 在動力系統方面進行大幅度的更新，整體透過模組化的方式進行改革及提升，以本次試駕的 1.5 升 TSI 渦輪引擎來看，最大馬力達 150hp / 5,000~6,000rpm，同時在 1,500~3,500rpm 間提供 25.5 kgm最大扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器變速箱，在母集團 Volkswagen 多年的發展之下，整體而言是相當成熟的動力系統佈局。另外值得一提的是此套動力亦有 ACT 汽缸休止系統，系統會偵測引擎在低負載狀態時，主動關閉 2、3 汽缸，強化 Fabia 的經濟節能性。
實際上路可以明顯感受到較上一代的 1.0 TSI 動力整體輸出提升不少，加速時的力量充足，在超車時需要較多的動力牽引時確實比較輕鬆，不過在一般模式下坦白說 Fabia 1.5 TSI 的輸出設定比較保守，對比集團內其他搭載同一具引擎的車款顯得溫和許多。但當切換到運動模式後，整體的表現便會活潑起來，同時方向盤的指向性與油門反應也較靈敏。整體來說 Fabia 1.5 TSI 的動力輸出並未有鮮明的熱血感受，但較大的排量與動力輸出似乎是目前的同級之最。
在操控上，移植自 Volkswagen MQB A0 底盤科技搭配 18 吋的胎圈，其實已為 Fabia 打下良好的操控基調和樂趣，還是保有歐洲車長久以來沉穩的底盤血統，當然略長的懸吊行程與阻尼絕非運動取向，所換來的舒適性其實是比較符合一般消費者對於日常使用上的期待。
另外以 Fabia 1.5 TSI 其產品設定及價格來看，消費者也應會轉向切入考慮到 Scala、Focus 等中型掀背車，此時在動態上 Fabia 較短的軸距則能發揮出較俐落的操控感，但整體的操駕樂趣還是不及運動化較鮮明的 Focus ST-Line。
以第四代 Škoda Fabia 所展現的產品力，無論是外型的時尚運動感，車內細部的裝點與科技配備，尤其在 ADAS 上又再一次進行了升級，加上較同級突出的動力性能，在目前的 B-Segment 市場當中可說是相當有競爭優勢，如何說服消費者，想必最終的價格將會是決定消費者上門的關鍵了。