將在 2023 年發表　Maserati GranTurismo Folgore 純電動跑車首度現身

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第二代 GranTurismo 會是該廠第一款採用純電動力的車款，將會在義大利 Modena 進行工程設計，並在 Turin 工廠製造，計畫於2023年上市。從圖片來看，新世代 GranTurismo 應會承襲 MC20 的元素，車頭配置直立式頭燈搭配直瀑式水箱罩，車側與現行車款維持近似的輪廓，車尾配置造型更細長的 LED 燈組。
動力配置方面，目前 Maserati 尚未透露新一代 GranTurismo 所搭載之電能驅動系統的相關細節，不過可確定的是 Maserati 在 Folgore 計畫的藍圖中承諾，即便是電動車也將會擁有高識別度的虛擬 Maserati 聲浪。
Maserati 近年來推展 Folgore 電動化策略，不僅成為第一間參與 ABB FIA Formula E World Championship 電動方程式賽車的義大利車廠，也將成為首間完全電動化的義大利豪華品牌，明年先推出純電動版本 Grecale，到了 2025 年時則會提供 MC20 超跑、下一代 Quattrope 房車及 Levante 休旅車的純電動版本，使品牌於 2030 年實現全面電動化的目標。