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將在 2023 年發表　Maserati GranTurismo Folgore 純電動跑車首度現身

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-14 16:25:40

Maserati 所屬之 Stellantis 集團執行長 Carlos Tavares 日前駕駛 GranTurismo Folgore 純電動跑車前往羅馬 Formula E 賽事會場，讓實車首度公開亮相。

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Maserati GranTurismo Folgore
Maserati GranTurismo Folgore
第二代 GranTurismo 會是該廠第一款採用純電動力的車款，將會在義大利 Modena 進行工程設計，並在 Turin 工廠製造，計畫於2023年上市。從圖片來看，新世代 GranTurismo 應會承襲 MC20 的元素，車頭配置直立式頭燈搭配直瀑式水箱罩，車側與現行車款維持近似的輪廓，車尾配置造型更細長的 LED 燈組。

Maserati GranTurismo Folgore
Maserati GranTurismo Folgore
Maserati GranTurismo Folgore
Maserati GranTurismo Folgore
動力配置方面，目前 Maserati 尚未透露新一代 GranTurismo 所搭載之電能驅動系統的相關細節，不過可確定的是 Maserati 在 Folgore 計畫的藍圖中承諾，即便是電動車也將會擁有高識別度的虛擬 Maserati 聲浪。

Maserati GranTurismo Folgore
Maserati GranTurismo Folgore
Maserati GranTurismo Folgore
Maserati GranTurismo Folgore
Maserati 近年來推展 Folgore 電動化策略，不僅成為第一間參與 ABB FIA Formula E World Championship 電動方程式賽車的義大利車廠，也將成為首間完全電動化的義大利豪華品牌，明年先推出純電動版本 Grecale，到了 2025 年時則會提供 MC20 超跑、下一代 Quattrope 房車及 Levante 休旅車的純電動版本，使品牌於 2030 年實現全面電動化的目標。

Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore
Maserati Grecale Folgore

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