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休閒越野風格　Nissan Pathfinder Rock Creek 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-14 16:25:40

Nissan 原廠於去年 2 月推出全新第五代大改款 Pathfinder 車系，其乃是 Nissan 針對北美市場所開發的三排七人座中型休旅車款。然而為了進一步吸引消費者，Nissan 日前宣布將在紐約車展推出 Pathfinder Rock Creek 車型，較一般版本有著更粗曠的越野風格。

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與一般車型相較之下，全新的 Pathfinder Rock Creek 車型在外觀上導入了更多的黑色防刮材質，同時車頭水箱罩亦採網狀格柵設計，底盤部分也升級搭載 5/8 吋升舉套件及 18 吋全地形越野胎，讓整體外觀更符合越野形象。在細節部分，尾門與車門下方均有專屬的 Rock Creek 徽飾，車頂標配管狀的行李架，官方宣稱乘載重量可達 100 公斤。

進到車內，原廠分別在座椅、方向盤、儀表板和車門飾板上採用強烈對比的橙色縫線，座椅頭枕上亦有 Rock Creek 刺繡來呼應本車的專屬身分。此外，對應越野化的需求，配備上新增越野模式智慧環景系統，同時第二排亦採用 Captain 座椅來提升車內的質感。

動力部分 Pathfinder 採用 3.5 升 V6 直噴自然進氣汽油引擎，可輸出 284hp 最大馬力及 351Nm 峰值扭力，搭配 9 速自排變速箱及四輪驅動，支援 Standard (標準)、Sport (運動)、Eco (節能)、Snow (雪地)、Sand (沙地)、Mud/Rut (泥濘) 及 Tow (拖曳) 等駕駛模式切換，也具備 Terrain Mode Selector 地形模式切換機能。

Nissan 原廠規劃在 4 月舉辦的紐約車展展出 Pathfinder Rock Creek，並計劃於今年夏末於北美地區販售。Pathfinder 車系在國內市場並無正式引進販售，但其雙生車款 Infiniti QX60 已在規劃於年底前發表，有關進一步消息敬請關注後續追蹤報導。

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