朝向 2050 碳中和目標　Honda 公佈全球中長期電動化策略

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為了在零碳排環境實現駕駛的移動樂趣，Honda 一直朝著"鞏固現有業務"和"為未來成長做準備"的方向採取各種措施，包含在新產品、技術和業務拓展上都有顯著的成效，每年約有 3,000 萬輛的動力產品，包含摩托車、汽車、動力產品、舷外引擎和飛機等。
然而面對 2050 年碳中和的目標，Honda 認為不僅有用電池代替引擎的方案，更可以透過可更換電池和氫的利用，以及汽車電氣化來加速電動化轉型，因此在今年度開始，Honda 未來具競爭力核心技術將從目前各自的產品組織中轉移出來，並合併到新成立的開發部門下，包含電動化產品和服務、電池、能源、移動電源、氫和連接所有核心領域的軟體/連接技術，希望透過這一次的整合增強 Honda 產品之間的跨領域整合。
在電池採購策略方面，Honda 目前採取與主要市場供應商合作的方式，如在北美市場將向通用汽車採購 Ultium 電池，並且持續探索在地建立合資公司生產電池的可能性、於中國大陸市場則將進一步加強與寧德時代的合作，在日本則是採購 Envision AESC 微型車用的電池模組。另外 Honda 也將加快自主研發的電池技術，主要推進的產品為固態電池，預計投資 430 億日圓建設生產線，最快 2024 年投入運營。
EV 電動車產品規劃部分，Honda 將針對每個市場推出不同特性的產品，於北美市場將與 GM 開發兩款中大型電動車 (Honda Prologue SUV、Acura EV SUV)：中國大陸市場預計 2027 年將有 10 款全新電動車；日本市場預計 2024 年初將推出 100 萬日圓的商用 mini-EV車型，然後再適時規劃推出個人使用的微型電動車和電動 SUV。假設電動車普及化成熟後，Honda 將推動全球戰略車種，預計 2026 年利用 Honda e: Architecture 底盤開發，提供消費者更加經濟、實用的電動車款。透過以上的措施，Honda 預計 2030 年在全球市場將有 30 款電動車，涵蓋從微型商用電動車到旗艦型的完整陣容，年產量粗估超過 200 萬輛。
至於電動車生產線方面，Honda 已率先在中國廣州和武漢成立專門生產電動車的工廠，北美也預計建立電動車專用的生產線。
最後在互聯網技術方面，Honda 除了持續推動符合經濟價值的新產品之外，也希望將電動化的終端產品所儲存的大數據連結起來，透過軟硬體的結合，擴大與用戶的聯繫和業務，改變 Honda 的業務組合降低生產成本，實現長期目標的 7% 以上的銷售回報率。