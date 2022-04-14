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前驅/四驅雙車型　Toyota bZ4X 正式於日本上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-14 16:25:40



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Toyota 今日 4/12 正式在日本市場推出 bZ4X 純電動休旅車，預定 5/12 開賣，編成分為 Z FWD (建議售價 600 萬日圓起，約合新台幣 139.2 萬元起) 及 Z 4WD (建議售價 650 萬日圓起，約合新台幣 150.8 萬元起) 共 2 款。

日規 bZ4X 將在元町工廠生產，5/12 起開放採用 KINTO 長期租賃供應的 3,000 輛名額，今年秋季則會開放第二批，年度販售目標為 5,000 輛。在租賃合約中，車主每月需支付固定費用，內容包含保險、保養、消耗品、車聯網等，另外還提供 10 年或 20 萬公里保證電池健康度 70% 方案。

配備方面，日規 bZ4X 擁有 18 或 20 吋輪圈、遙控自動停車、Toyota Safety Sense、V2H/V2L 外部供電功能、AC 100V 1,500W 車內插座、Qi 手機無線充電座、全景天窗、車內數位後視鏡、nanoe X 空氣清淨功能、12.3 吋多媒體螢幕、雙前座通風椅、旋鈕式線傳排檔及全景電動天窗等。

動力配置方面，日規 bZ4X 搭載 71.4kWh 容量的鋰電池，前驅車型在 WLTC 標準下擁有 559 公里的滿電最大續航里程，四驅車型則為 540 公里，輸出部分前驅車型具有 150kW (約 201.2hp) 最大功率及 266Nm 峰值扭力，四驅車型則有 160kW (約 204.6hp) 最大功率及 337Nm 峰值扭力。

國內市場方面，總代理和泰汽車於今年 2/8 發表 2022 年汽車市場展望與集團營運重點時，預告會在第二季推出 bZ4X 純電動休旅車，目前已有偽裝車上路測試，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請關注。

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