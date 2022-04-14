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Citroën C5 Aircross No.022 ---- 往返南投山區出任務

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-14 16:25:40

Citroën C5 Aircross 自去年 10 月加入本站長期測試車隊陣容後，主要由小七哥本人作為日常代步與通勤等用途，日前因公務需要而需往返南投山區一趟，因此體驗了高速長途行駛與山區路段乘駕。

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Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
在出發前一日先行加油來結算出 C5 Aircross 前一桶油的油耗表現，前一桶 95 Plus 無鉛汽油主要均由小七哥本人在台北市區作為日常代步、通勤及公務往返等用途，累積行駛約 350.9 公里後再添加 38.99 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 8.9997km/L。

Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
開著 C5 Aircross 行駛高速公路，可感受到 8 速變速箱有效使轉速保持在較低水準，而偏軟的懸吊系統除了確保舒適性之外也不致過度輕浮，不過行李廂因滿載行李與器材，而車內也有 4 名成人入座，而使後座椅無法調整至最寬闊的程度，乘坐感受稍嫌侷促。隔音表現可以接受，惟輪胎滾動噪音略為明顯。

進入山區道路後，C5 Aircross 的動力表現足敷使用，搭配方向盤的換檔撥片讓上下坡的檔位適當匹配，轉向系統具備足夠的指向性，煞車踩踏感受俐落而需稍加適應，偏軟的避震器阻尼設定在彎道中難免側傾，做好重心轉換並搭配合適車速則可獲得控制。

Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
油耗方面，C5 Aircross 在台北加滿 98 無鉛汽油後，行駛約 80% 的高速公路往返南投，加上約 20% 的市區及南投的山路，累積約 577.1 公里的路程返回台北後，再添加 42.07 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 13.718km/L。

Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
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