首次加入分離燈組　全新小改款 BMW X7 車系正式登場

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在外觀方面，全新 BMW X7 採用 BMW 最新設計的分體式頭燈組，較高位置的水平 LED 燈組包含位置燈、日行燈和方向燈，下方則是含近燈與遠燈的 LED 燈組，表面的燈殼亦採深色處理並緩緩嵌入至翼板內，而全新的主動式 LED 頭燈不僅有自動遠光燈和遮蔽功能，也內建霧燈和惡劣天氣模式。家族標誌性的雙腎型水箱護罩依然搶眼，不過"Iconic Glow"功能在頂級的 X7 M60i xDrive 車型上才可見。在車尾，立體造型的超薄尾燈營造出更前衛的風格，側邊還有 3D 雕刻紋理，貫穿其中的鍍鉻飾條更加入了玻璃罩來增加優雅感受。
全新的 M Sport 風格套件更具侵略性，包括 M 款空力套件、M 款專屬輪圈、M 款煞車套件、黑色高光澤車頂架等，20 吋鋁圈為 X7 車系全系列標配，M Sport 套件則採 21 吋 M 款鋁圈，亦首次提供 23 吋輕量化胎圈選擇。
內裝方面導入全新的中控台設計，並採用最新的 BMW Operating System 8 系統介面，換上以 12.3 吋和 14.9 吋組合的曲面螢幕，同時中央的冷氣出風口更加細長，並取消 8 組記憶快速鍵，副駕前方則新增發光的圖形飾板，可顯示 X7 或者 M 標誌。此外，排檔桿也首次採用全新的撥桿式設計。
動力表現上，BMW X7 全系列均加入 48V 輕油電技術，頂級的 M60i xDrive 車型搭載全新的 4.4 升汽油 V8 引擎，可發揮出 530hp、750Nm 最大輸出、xDrive40i 車型則搭載可發揮 380hp、520Nm 的 3.0 升直六引擎，最大馬力較舊款提升 47hp，而最大扭力在輕油電技術加持下則可提升至 540Nm。至於國內未曾導入的 X7 xDrive40d 柴油六缸動力，同樣在輕油電技術加持下，最大馬力較舊款提升至 352 hp、最大扭力則可發揮 700Nm。所有引擎均搭配八速 Steptronic Sport 變速箱，包括方向盤上的換檔撥片和 Sprint 衝刺功能。
BMW X7 車系自 2019 年引進國內市場販售後，在 LSUV 市場中一直有穩固的銷售表現。此次小改款 X7 選在大改款 7 系列發表前亮相，不難看出 BMW 原廠欲以旗艦車款打造出全新的品牌形象，帶動品牌邁進新的篇章。