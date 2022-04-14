最大馬力 1,050hp　Lucid Air Grand Touring Performance 登場

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動力配置方面，Air Grand Touring Performance 採用前後軸雙馬達構成四輪驅動，可輸出 1,050hp 最大馬力，原廠宣稱 0-60mph (約 96.6km/h) 加速需時 2.6 秒完成，搭配 900V 電池系統及 350kW DC 快速充電，約需 21 分鐘可增加 300 英哩 (約 482.8 公里) 的續航里程，滿電最高續航里程達 446 英哩 (約 717.767 公里)。
配備方面，Air Grand Touring Performance 在外觀搭載 Intelligent Micro Lens Array LED 智慧型頭燈組、Glass Canopy 大面積前擋風玻璃、21 吋 Aero Sport 鋁合金輪圈，車內配置 34 吋 5K 懸浮式 Lucid UX 人機介面、OTA 遠端更新功能、光達型 DreamDrive Pro 駕駛輔助系統、21 支揚聲器 Surreal Sound 沉浸式音響系統 (支援 Dolby Atmos)、雙前座冷熱通風按摩座椅、自動吸附式車門及電動前後行李廂蓋。
Lucid 成立於 2007 年，為美國新創的電動車公司，2016 年底發表第一款概念車 Air，量產車型於 2020 年曝光，逐漸站穩腳步，但目前僅在北美地區販售，後續的發展值得期待。