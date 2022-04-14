承襲賽道性能、兼具日常使用　Lamborghini Huracán Tecnica 登場

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在外觀方面，不難看出 Huracán Tecnica 取自了品牌首款油電混動車型 Sián 的設計理念，將 Y 型的設計設計融入到 Huracán 的車頭當中，同時全車的空氣動力學設計經過重新優化，可以更好的將迎風面的氣流引導至車身後方，進而提升下壓力，而較突出的前導流翼板使得 Huracán Tecnica 較 Huracán EVO 長 61mm。車身中後段經過重塑，包括全新的垂直側窗與進氣孔造型，亦配備 6 孔式蜂巢樣式的 20 吋鋁圈，展現出了 Lamborghini 六邊形的設計美學。車尾部分，則採用全新的輕量化碳纖維引擎蓋，上方同樣具有散熱開孔，顯眼的空氣分流器則可選擇黑色或與車身同色，雙出排氣尾管則採用六邊形樣式，從細節當中盡展品牌的設計經典元素。
進到車內，Huracán Tecnica 擁有專屬的主題和大量的 Alcantara 材質鋪陳，包含與車色同色的縫線/刺繡、以及配有與 STO 車型一樣的前視角攝影機，用於賽道紀錄駕駛者的影像，甚至取消金屬車門把手，改以拉繩設計達到輕量化目的。若有需求，也可以額外加裝防滾籠，強化車體剛性與安全性。除此之外，原廠工程師還特別重新調校其 V10 引擎，可在高轉速時發揮更加悅耳的聲浪。
動力方面，Huracán 同樣搭載與 STO 車型相同設定的 5.2 升自然進氣 V10 引擎，其壓縮比為 12.7:1，最高轉速 8,000rpm，最大輸出達 640ps、最大扭力 565Nm，0-100km/h 加速時間為 3.2 秒，0-200km/h 加速時間更僅要 9.1 秒，最高時速可達 325km/h。底盤設定上，Huracán Tecnica 同樣配有 Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata 整合式動態系統，且標配碳陶瓷碟盤，大幅度提升散熱效果。
相較於賽道競技化的 Huracán STO，Huracán Tecnica 不僅承襲賽車既有的強勁性能，亦保留公路車應有的實用度，應能滿足更廣大消費者需求。隨著各國政府對於傳統燃油車的排放限制，兼具大排量與動力性能的傳統燃油跑車已經難以生存，而作為傳統跑車製造商的 Lamborghini，Huracán Tecnica 應會成為純燃油時代的絕唱作品。