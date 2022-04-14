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頂級 GT-line 車型登場　2022 Kia Stonic 車系在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-14 16:25:40

Kia 國內總代理森那美起亞今日 4/13 宣布引進擁有全新品牌識別的 2022 年式 Kia Stonic 車系，編成上全車系維持 1.4 升自然進氣以及 1.0 升渦輪增壓兩款汽油動力，1.4 升車型維持時尚版 (新台幣 73.9 萬元) 與驚豔版 (新台幣 79.9 萬元) 兩個等級，而 1.0 升渦輪增壓車型則在原有的智慧油電時尚版 (新台幣 79.9 萬元) 及智慧油電驚豔版 (新台幣 85.9 萬元) 基礎之下，新增此次發表會的重點新車智慧油電 GT-line 車型 (新台幣 88.9 萬)。

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Kia 國內總代理森那美起亞公布 2022 年式 Stonic 車系編成，原有車型的建議價格保持不變。
Kia Stonic 車系於 2019 年首度引進國內市場販售，並在 2021 年引進小改款車型，而此次新推出的 1.0T 智慧油電 GT-line 車型則是首度引進。外觀設定上，GT-line 車型有著更豐富的個性化元素，讓原先就相當活潑的調性更顯風采，包括水箱罩設計與氣壩均改採蜂巢格柵呈現，下方具有 LED 霧燈組，車側足踏 17 吋鋁合金輪圈，並在行李廂蓋上加入 GT-Line 銘牌，同時配置整合式尾翼，車色方面也有專屬的雙色選項。內裝部分則加入 GT-Line D Cut 平底式方向盤、碳纖維紋路飾板等，當然原廠強調車系全面標配的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統也在配備清單當中。

首度引進的 1.0T 智慧油電 GT-line 車型較智慧油電驚豔版僅有 3 萬元的價差。
D-Cut 方向盤、類金屬與碳纖維飾板、金屬油門剎車踏板均是 GT-line 車型專有的配備。
動力方面，目前現有的 1.0T 車型整合 1.0 升汽油渦輪引擎與 48V 智慧油電 MHEV 系統，以電動馬達輔助引擎輸出，擁有 120ps/6000rpm 最大馬力，扭力則可輸出 20.4kgm/2000~3500rpm。

Stonic 車系自 2019 年引進國內市場以進口身分主打高性價比，獲得不少預算型買家的青睞。而雖然 GT-line 車型或許在市場中不會是主力的銷售車款，但是也能為品牌更添加豐富的選擇，亦對於形象上有所加分。

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