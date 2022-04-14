台灣戴姆勒亞洲商車 (DTAT) 歡慶成立 5 週年　正式整併 Mercedes-Benz Trucks 品牌並推出《F

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原先台灣戴姆勒亞洲商車負責經營 Fuso 品牌的進口與銷售等作業，至於 Mercedes-Benz Trucks 則由台灣賓士授權商用車經銷商裕益汽車負責，如今合併由台灣戴姆勒亞洲商車同時經營。台灣戴姆勒亞洲商車王立山執行長表示，雙品牌整併後，中、重車及巴士產品線將更為完整，擴大服務版圖，透過更多噸數產品的選擇，深入長途運輸、旅遊業及消防救災特種車輛等各產業需求。
台灣戴姆勒亞洲商車接下來將以 H.E.R.O. 這 4 個英文字母的縮寫，傳達未來的規劃，H 代表 High performance setup (引領產業) ，未來將服務模式升級，並強化顧客管理組織中心；E 代表 E-mobility leader (引領零排)，未來將明確設立碳排放目標並與夥伴結盟，達成全球 2050 年淨零碳排放標準；R 代表 Renaissance package (引領品質)，未來將提昇企業形象、產品品質、顧客好感度至全國商用車界第一；O 代表 Operations 2.0 (引領客服)，未來將優化全國銷售據點及客戶服務系統，提供客戶嶄新體驗。
今年 (2022) 也適逢台灣戴姆勒亞洲商車成立 5 週年，因此今日推出《FUSO Leads》(引領成就) 形象影片，原廠冀望藉由彰顯不被看見卻享譽國際的我國隱形冠軍企業，以微小力量串連，如同一個個零件共同匯聚出耀眼產品，在國際間發光發熱，正如 Fuso 所扮演的角色，最後由 Fuso 拖曳遊輪前進藍海，象徵 Fuso 與 Mercedes-Benz Trucks 雙品牌將攜手全國車主一同打拼，引領更多成就。