換上家族新世代特徵 全新小改款 2023 Hyundai Palisade 正式亮相

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Hyundai Palisade 車系最早於 2018 年洛杉磯車展推出，陸續供應於北美、韓國等市場，此次發表的新車型為 3 年 5 個月首度進行更新。外觀上新款 Palisade 同樣遵循 Hyundai 新世代休旅車的分離式燈組設計，不過改款後的車型以全新的 Parametric Shield 概念，帶來更加方正俐落的造型設計。從官方照來看，新款 Palisade 的水箱護罩改為較方正的設計，左右兩側的上方向外延伸，擁有與現行 Tuscon L 相似的家族化造型，而頭燈則改為垂直式設計，營造出較以往剛硬的形象。另外側面則換上新款的 20 吋多幅式切削鋁圈，與舊款的 Y 字五幅造型有所不同。相較於車頭，車尾僅有後保桿經過調整，加入橫向的飾板與反光燈組來強調寬闊、穩重的姿態。
進入到車內，新款 Palisade 換上品牌最新的雙幅式方向盤，中控台上方則採全新的 12 吋 Bluelink 互聯網系統，可以 720P 的畫質顯示導航資訊，而冷氣出風口則改為水平式設計，增進車內的寬敞感和高級氛圍。 座椅部分，加入全新的 Ergo 駕駛座椅，官方宣稱舒適度較以往更加優異，能大幅度減少長途駕駛時的疲勞。第三排座椅新增的暖氣功能為品牌首見，第二排座椅亦更新翼邊式頭枕和通風功能，加強乘坐的舒適感。
安全表現上，新增後側碰撞安全氣囊，同時 ADAS 也更加全面，包括前方預防碰撞輔助、盲點預防碰撞輔助、安全下車警示、駕駛注意力提醒、遠光燈輔助、智慧巡航控制、車道跟蹤輔助、高速公路駕駛輔助、後方交通預防碰撞輔助、倒車防撞輔助和遠端自動停車輔助等。
動力表現上，Palisade 搭載 3.8 升 V6 引擎，搭配 8 速手自排變速箱，提供 291hp/6,000rpm、262lb-ft (36.2kgm) /5,200rpm 最大輸出表現，提供前驅或者 HTRAC 四輪驅動車型。
國內市場方面，Palisade 曾於 2019 年舉辦的 2020 世界新車大展在台亮相，但後續總代理南陽實業並無正式引進的相關規劃，目前在台僅存的一部為南陽實業高層所使用。