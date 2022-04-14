Fabia 1.5 TSI、QX60、Staria 及 e-tron S Sportback 等多款車型現身　經濟部能源

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在進口小客車部分，可以見到即將上市的 Infiniti QX60 以 3.5 升 V6 自然進氣汽油引擎搭配四輪驅動繳出 10.0km/L 的平均油耗成績，至於本站近日前試駕的第四代 Škoda Fabia 1.5 TSI 平均油耗達到 17.5km/L。3 月份的名單中另有已展開接單或已上市的二度小改款 Porsche Macan、新年式 Audi A4 Avant 45 TFSI quattro、Volvo XC40 B4 及 Volvo XC90 Recharge T8 等車款送測完成，至於超跑或層峰車款則有 Maserati MC20、McLaren 765LT Spider 及 Rolls-Royce Black Badge Ghost 通過測試。
進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，可以見到甫於今年 2 月展開預售的 Hyundai Staria 繳出 14.4km/L 的平均油耗數字，另有 2 月已上市的小改款 Mazda CX-5 2.5 升渦輪增壓車型通過測試，前輪驅動款擁有 12.4km/L 的平均油耗，四輪驅動則為 11.6km/L。此外亦可見到新年式的 Subaru Outback 及貿易商引進的 Toyota Sienna LE AWD 車型送測。
在電動車部分，3 月份在小客車型部分出現 Audi e-tron S Sportback quattro，具備 496hp 最大馬力，在 NEDC 測試標準之下繳出 414 公里的最高續航里程，至於小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分則無任何車型送測。關於各品牌新車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。