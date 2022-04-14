善盡移動服務價值　yoxi 移動公益幸福行動持續發揮愛心

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和泰汽車管理本部劉松山協理(圖左三)及 MaaS 先進策略本部吳品璁協理(圖左二)，和泰移動葉俊谷總經理(圖左一)，新北市政府社會局張錦麗局長(圖右二)、新北市家扶中心林夢萍主任(圖右一)於捐贈儀式合影。yoxi 愛心捐贈接送服務在透過政府單位的協助下，提供弱勢兒少在就醫、就學、短程出遊，以及社工的特殊勤務接送、物資配送關懷等交通移動，預計可協助十幾家兒少社福團體，服務近 2000 人次。截至目前，和泰集團為弱勢兒少提供 yoxi 接送服務已超過 50 趟次，解決偏鄉地區孩童因經濟或者交通移動的不便利。
另外為配合 yoxi 愛心捐贈接送服務，yoxi 車隊管理方面也特別調整人力及作業流程，並開設線上專屬群組，以專人派車的方式來提供 yoxi 接送服務。預計 5 月推出的「預約叫車」功能，除讓一般民眾在移動需求上更加彈性便利，對弱勢兒少及社工也提供更便利的移動乘車體驗。
和泰集團長年來持續投入對於社會弱勢的關懷，包含「一車一樹」、「淨灘減塑全台總動員」及二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」、保護台灣石虎的「原生動物守護計畫」，到此次運用本業移動服務發展「yoxi 移動公益幸福行動計畫」等公益行動，處處皆可看到和泰集團對社會的付出與努力。