導入新 Eyesight 技術與車頭設計　2023 Subaru Outback 紐約車展亮相

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2023 Outback 車系相較於舊款，除了 Widerness 車型配有專屬外觀越野套件之外，其餘車型皆換上全新設計的車頭造型，包含水箱護罩、LED 頭燈、前保桿等處，營造出更為侵略性的風貌。另外車側亦保留輪拱及車身下緣的黑色塑料，但輪拱則多出導流的空氣力學設計。
內裝方面並無變動，但 2023 年式全車系全數標配最新的 EyeSight Driver Assist Technology，原廠宣稱其偵測範圍更寬廣、運作更加順暢，而頂級的 Touring 車型則新增單向廣角鏡頭，擴大後方攝影鏡頭的照射視野，同時也換裝全新的電子數位後視鏡，配有自動亮度調整、指南針與後方顯影等功能。
動力表現上，美規 Outback 車系共有兩款引擎選擇，分別有 2.5L 自然進氣水平對臥引擎與 2.4L 渦輪增壓水平對臥引擎，前者最大馬力為 182ps / 5,800rpm、最大扭力為 24.3kgm / 4,400rpm；後者則有 260hp / 5,600rpm 最大馬力與 38.3kgm 最大扭力。
Outback 車系目前在國內市場為 Subaru 最高形象的旗艦車款，提供單一 2.5L 動力，編成上提供 2.5 i-T ES LITE (156.8 萬) 與 2.5 i-T ES (159.8 萬) 兩種等級選擇。至於新款 Outback 於海外發表後，關於引進國內市場的訊息總代理意美汽車還尚未透露，若有進一步消息本站將持續追蹤。