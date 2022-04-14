征戰國內外賽事並推廣賽車教育　賽道狂-速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto) 正式成立

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速登賽車隊（Speedom Racing by HubAuto）將由哈博汽車負責賽事營運與外勤服務，並由賽道狂冠名贊助，車手陣容則由職業賽車手季方泉與蘇彥銘共同組成，未來將征戰國內外各大賽事，亦將培訓國內具潛力的賽車手，如本次便邀請陳俊甫學員共同參與 2022 年超級房車全國系列賽，同時也將開設賽道駕駛學院，也規劃引進多元車隊，吸引國外賽事來國內舉辦。
馹勝國際林天華執行長。
中華賽車會楊光榮會長。
賽道狂控股集團張哲維執行長。成員方面，速登賽車隊（Speedom Racing by HubAuto）的季方泉賽車手投入賽事運動近 30 年，曾參與小 Karting 方程式、Caterham 統規賽、GT 賽車等，在 2019 年 Blancpain World GT Challenge 亞洲盃更協助車隊拿下年度冠軍；而蘇彥銘賽車手亦有近 10 年賽事經驗，在 2019 年拿下 China endurance championship 年度冠軍，並在國內 2021 年麗寶超級房車賽 Super2000 組拿下冠軍，更是國內少數駕駛 Portotype LMP3 利曼原型賽車的車手，除參賽之外也擔任賽道教學老師。
為了推廣賽車運動，馹勝國際賽事目前正積極與中華賽車會申請設立 FIA/ASN 認證之賽道駕駛學院，期望透過專業賽道駕駛教學，次賽車成為全民皆可參與的運動。賽道駕駛學院將提供完整的教學、安全賽道與證照考試，供對於賽車有興趣的民眾參與，也冀望可培育出更多優秀賽車手參與國際賽事。