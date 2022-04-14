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征戰國內外賽事並推廣賽車教育　賽道狂-速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto) 正式成立

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-14 16:25:40



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馹勝國際賽事股份有限公司與賽道狂控股集團今日 4/14 午後選在 HubAuto 哈博二廠旗艦中心舉辦發佈會，宣布速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto) 正式成立。

速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
速登賽車隊（Speedom Racing by HubAuto）將由哈博汽車負責賽事營運與外勤服務，並由賽道狂冠名贊助，車手陣容則由職業賽車手季方泉與蘇彥銘共同組成，未來將征戰國內外各大賽事，亦將培訓國內具潛力的賽車手，如本次便邀請陳俊甫學員共同參與 2022 年超級房車全國系列賽，同時也將開設賽道駕駛學院，也規劃引進多元車隊，吸引國外賽事來國內舉辦。

速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
馹勝國際林天華執行長。
速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
中華賽車會楊光榮會長。
速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
賽道狂控股集團張哲維執行長。
成員方面，速登賽車隊（Speedom Racing by HubAuto）的季方泉賽車手投入賽事運動近 30 年，曾參與小 Karting 方程式、Caterham 統規賽、GT 賽車等，在 2019 年 Blancpain World GT Challenge 亞洲盃更協助車隊拿下年度冠軍；而蘇彥銘賽車手亦有近 10 年賽事經驗，在 2019 年拿下 China endurance championship 年度冠軍，並在國內 2021 年麗寶超級房車賽 Super2000 組拿下冠軍，更是國內少數駕駛 Portotype LMP3 利曼原型賽車的車手，除參賽之外也擔任賽道教學老師。

速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
為了推廣賽車運動，馹勝國際賽事目前正積極與中華賽車會申請設立 FIA/ASN 認證之賽道駕駛學院，期望透過專業賽道駕駛教學，次賽車成為全民皆可參與的運動。賽道駕駛學院將提供完整的教學、安全賽道與證照考試，供對於賽車有興趣的民眾參與，也冀望可培育出更多優秀賽車手參與國際賽事。

速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
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速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)
速登賽車隊 (Speedom Racing by HubAuto)

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