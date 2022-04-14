致力創造台灣賽車文化新里程，賽道狂-速登賽車隊正式成立

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為在國內外賽事取得優異的成績，車隊將由具有國際賽事經驗的哈博汽車負責賽事營運與外勤服務。相信在強強聯手之下，台灣的賽車運動可向上推升，不僅讓更多優秀的台灣賽車手走向世界舞台，同時引進多元車隊，吸引國外賽事來台舉辦，讓台灣賽車運動邁向新的里程碑。
賽道狂-速登賽車隊成立發佈會上，中華賽車會楊光榮執行長不僅親自蒞臨指導，更表示台灣需要更多像賽道狂這樣的熱血企業共同參與，一起 推升台灣的賽車文化。賽道狂張哲維執行長表示，賽道狂是國內多項賽車運動的主要贊助商，此次冠名贊助車隊，是希望能共同推升台灣賽車文化，讓台灣的車手在完善的訓練環境下取得更優異的成績，在國際舞台站得一席之地。
季方泉 蘇彥銘 領軍賽道狂-速登賽車隊（Speedom Racing by HubAuto）
Joe季方泉自小Karting、方程式、Caterham 統規賽再到GT賽車，在賽車運動投入與參賽經歷將近30年。近年也代表哈博職業賽車隊出賽在國內外的賽事都拿下非常好的成績，也在2019年的Blancpain World GT Challenge亞洲盃協助車隊拿下年度冠軍。此次加入賽道狂-速登賽車隊，是希望能共同推廣台灣賽車運動文化，培育新一代的車手教育。
賽車經歷近10年的蘇彥銘，參與過多項國內外賽事，擁有的冠軍不勝枚舉，更是台灣少數駕駛Portotype LMP3 利曼原型賽車的車手，也在2019年 China endurance championship 拿下年度冠軍，近期在國內2021年麗寶超級房車賽Super2000組拿下冠軍。除了是知名的賽手車，爭賽世界各地外，亦是火紅的賽道教學老師。
賽道狂-速登車隊為培訓國內具潛力的賽車手，本次特邀學員陳俊甫共同參與2022年超級房車全國系列賽；組建車隊與開設賽道駕駛學院共同為台灣賽車盡一份力量，期望激起熱血澎湃的賽車魂。
賽車運動不僅是一項運動賽事，更是汽車工業技術的競技。為讓車手能在賽道上毫無顧忌驅動油門，後勤支援是不容小覻的重要夥伴。賽道狂-速登賽車隊將由哈博汽車支援賽車營運及後勤服務，提供專業的技術服務，讓賽車手盡情飆速、締造佳績。
賽道駕駛學院
為推廣賽車運動，馹勝國際賽事正積極與中華賽車會申請設立FIA/ASN認證之賽道駕駛學院，未來透過專業賽道駕駛教學，讓賽車成為全民皆可參與的運動。賽道駕駛學院將提供完整的教學、安全賽道與證照考試，對於賽車有興趣的民眾皆可參與，同時，學院將是培育更多優秀賽車選手的訓練基地，未來參與國際賽車的車手將由賽道駕駛學院出發。想了解更多有關的訊息：https://www.speedom.life