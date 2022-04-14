獲得 4 顆星評價　Euro NCAP 公布歐規 Honda HR-V 送測撞表現

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本次 Euro NCAP 送測的 HR-V 為歐規右駕 1.5 hybrid 'Advance' 車型，在成人防護表現獲得 82% 成績，兒童防護表現獲得 75% 成績，弱勢用路人防護表現獲得 72% 成績，安全輔助表現獲得 78% 成績，整體綜合表現其實在平均水準內。但其中針對 6 歲至 10 歲兒童的碰撞性能方面，兒童假人遭受正面碰撞成績為 11.8 分，擁有充分的防護力，然而側向碰撞僅獲得 6.5 分，頭部受到的衝擊力較大，為本次送測結果較意外之處，因此總成績評為 4 顆星。
在 ADAS 駕駛輔助系統測試部分，主動緊急剎車輔助系統 (AEB) 表現良好，前方攝影機可正確判斷出當地的速度限制，將正確的訊息提供給駕駛人，讓駕駛人可以視個人需求和使用狀態自身調整車速。另外車道輔助系統會在車輛偏離車道時溫和地提醒駕駛人，在必要時也會主動進行桿測避免車輛偏移道路。前排和後排座椅均有安全帶提醒裝置，可惜未搭載駕駛者疲勞偵測與後方 AEB 輔助。
整體來說，歐規 Honda HR-V 對於後座孩童的側撞防護以及 ADAS 未如預期中的完美，但整體表現還是具有一定水準的安全防護力。當然 Euro NCAP 送測的歐規車型，屆時對照台灣的國產車型在車身用料或者 ADAS 方面可能會有些許的不同，因此也僅能做為參考。