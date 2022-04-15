台灣腎病人口高居全球排名！　精準透析安全、品質佳

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臺北醫學大學新國民醫院許永和院長表示，「血液透析資訊系統」可充分滿足護理人員之臨床照護需求，提供各項自動化服務與產出，包含：即時調閱醫囑及病歷、即時傳輸生理量測數值、自動轉錄腎臟醫學會要求之品質量表資料、評鑑報告產出等。
本系統以病人照護與病歷管理為中心，可大幅提高醫療機構及人員效能，避免傳統作業之缺點，協助護理人員抽離繁複之文書作業負擔，有效提昇血液透析之臨床照護品質。
精準透析 更安全且品質更好
除了降低人員工作負擔與增進就醫體驗以外，數位化的洗腎系統，可減少數據計算錯誤。病患上機前的體重、血壓數據；透析過程中的血壓；下機後的體重與血壓量測後都自動上傳。許永和院長指出，測量完畢、數據即時上傳、數位計算功能，都能夠避免「洗太多休克、洗太少肺積水」的狀況。
此外，在血液透析過程中，都顯示相對應的醫囑，讓護理師更有照護依循。
多元系統共同協作 醫療服務更順暢
醫療過程當中需要多元系統共同協作，才能讓醫療服務更順暢。由於每位病患的生理狀況與治療需求都不太一樣，所以醫師藉由醫囑作業系統，確定人工腎臟要使用什麼型號、確定藥水、抗凝劑要怎麼用；接著，由於護理師要確立醫囑內容，因此在護理師這端，也會透過醫院資訊系統瞭解每位病患的透析條件為何、確認人工腎臟型號與確認藥水品項。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53383
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